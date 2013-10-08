Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/ERRATA CORRIGE] CARIPARMA TEST MATCH, 32 AZZURRI PER IL TRITTICO AUTUNNALE



di Redazione 08/10/2013



IL GRUPPO BRUNEL DAL 20 OTTOBRE AL LAVORO PER AUSTRALIA, FIJI E ARGENTINA

IL CT CHIAMA DUE ESORDIENTI ASSOLUTI, TOMMASO ALLAN E MICHELE CAMPAGNARO

Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentadue giocatori per i due raduni di preparazione ai

Cariparma Test Match 2013.

In vista delle sfide ad Australia (Torino Olimpico, sabato 9 novembre), Fiji (Cremona, sabato 16 novembre) ed Argentina (Roma Olimpico, sabato 23

novembre) gli Azzurri si raduneranno presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma da domenica 20 a mercoledì 23 e da domenica 27 a mercoledì 30

ottobre, data in cui il CT ufficializzerà i trenta atleti che domenica 3 novembre si ritroveranno a Torino per intraprendere la campagna autunnale

dell’Italrugby.

Al raduno del 20 ottobre a Roma sono stati invitati a partecipare, in attesa di conoscere l’evoluzione dei rispettivi quadri clinici, anche il

pilone Alberto De Marchi (Benetton Treviso), il mediano di mischia Edoardo Gori (Benetton Treviso) e l’ala Giovanbattista Venditti (Zebre Rugby),

tutti in fase di recupero da recenti infortuni subiti in RaboDirect PRO12.

Tre gli esordienti convocati, due dei quali alla prima convocazione assoluta con la Squadra Nazionale: insieme all’estremo delle Zebre Ruggero

Trevisan, già in passato nel gruppo azzurro ma ancora in attesa di conquistare il primo cap, Brunel ha convocato il ventenne centro miranese della

Benetton Treviso Michele Campagnaro, sin qui sempre titolare nella linea dei trequarti dei Leoni biancoverdi in PRO12, ed il coetaneo Tommaso Allan,

numero dieci italo-scozzese accasatosi ad inizio stagione all’USAP Perpignan dopo aver giocato il 6 Nazioni U20 2013 con la maglia degli highlanders

trovando di fronte a sé proprio Campagnaro (vedi foto).

Questi i convocati per i raduni di preparazione ai Cariparma Test Match 2013:

Piloni

Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)

Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)

Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)

Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*

Seconde linee

Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)

Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)

Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)

Flanker/n.8

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)

Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*

Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)

Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)

Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, esordiente)

Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)

Centri

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, esordiente)*

Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)

Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*

Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 3 caps)*

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)

Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*

Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby, esordiente)*

Invitati

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*

non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso), Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby), Andrea MASI (London WASPS), Francesco MINTO

(Benetton Treviso)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”







