[RUGBY NOTIZIE/ERRATA CORRIGE] ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI D'ANDATA

di Redazione 08/05/2013

ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI D’ANDATA

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno d’andata delle semifinali del

Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario nel fine settimana.

Sabato il livornese Matteo Liperini dirige (ore 17.00, diretta Rai Sport 2) l’incontro del “Quaggia” tra Marchiol Mogliano e Rugby Viadana,

mentre Blessano di Treviso dirige il match di Prato trag li Estra I Cavalieri ed i campioni in carica del Cammi Calvisano (ore 17, differita ore 20 su

Rai Sport 2 e diretta sul portale raisport.rai.it).

Queste, in dettaglio, le designazioni delle semifinali d’andata del massimo campionato:

Eccellenza – semifinali andata – 11.05.13 – ore 17-00 – diretta Rai Sport 2

Marchiol Mogliano v Rugby Viadana

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Traversi (Rovigo), Lento (Udine)

quarto uomo: Sibillin (Treviso)



TMO: Dordolo (Udine)

Eccellenza – semifinali andata – 12.05.13 – ore 17.00 – differita Rai Sport 2 ore 20.00

Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano

arb. Blessano (Treviso)

g.d.l. Mancini (Frascati), Laurenti (Bologna)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)



TMO: Falzone (Padova)







