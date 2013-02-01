Home Senza categoria ITALIA, BRUNEL ANNUNCIA IL XV PER IL "TROFEO GARIBALDI"

di Redazione 01/02/2013

ITALIA, BRUNEL ANNUNCIA IL XV PER IL "TROFEO GARIBALDI" Roma - Sono stati i cinque azzurri Edoardo Gori, Martin Castrogiovanni, Robert Barbieri, Valerio Bernabò e Tommaso Iannone ad inaugurare il punto vendita LisTicket presso l’adidas store di via del Corso a Roma. Il corner LisTicket (www.listicket.it) presente nello store romano del brand a tre strisce venderà i biglietti del più antico torneo di rugby al mondo al fianco dei prodotti ufficiali degli Azzurri di Brunel. I giocatori della nazionale italiana di rugby, a tre giorni dalla partita d’esordio nel torneo RBS 6 Nazioni contro la Francia, hanno incontrato i numerosi appassionati accorsi e si sono improvvisati “bigliettai” d’eccezione, concludendo con una lunga sessione autografi la loro giornata di riposo e contribuendo a superare il traguardo dei centocinquantamila biglietti complessivamente staccati per i tre incontri interni dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni 2013 che parte domenica dall’Olimpico di Roma con la sfida alla Francia. Domani, dopo un doppio allenamento mattutino, il CT Brunel annuncerà la formazione titolare per il “Trofeo Garibaldi”. Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica 3 febbraio alle ore 16.00, allo Stadio Olimpico di Roma, affronterà la Francia nella prima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 ed in differita dalle ore 18.00 su La7. Per il turno inaugurale del Torneo, che assegna subito il Trofeo Garibaldi, il CT azzurro apporta tre modifiche al XV titolare rispetto alla partita del 24 novembre a Firenze contro l’Australia, ultimo test-match che ha visto impegnati Parisse e compagni. Il triangolo allargato vede le conferme di Andrea Masi ad estremo e Giovanbattista all’ala destra, con Luke McLean che – sul lato sinistro del campo – prende il posto dell’infortunato Mirco Bergamasco. Confermati la coppia di centri della Benetton Treviso Sgarbi-Benvenuti, mentre in mediana Brunel rinnova la fiducia ad Orquera ma affida a Botes la maglia numero nove di mediano di mischia con Gori che – rientrato con il gruppo negli ultimi giorni – parte della panchina. In terza linea, Sergio Parisse a numero otto è capitano degli Azzurri per la quarantaquattresima volta in carriera, mentre Simone Favaro – che prende il posto di Barbieri – fa il proprio esordio da titolare allo Stadio Olimpico ed Alessandro Zanni gioca il suo quarantacinquesimo test-match consecutivo. Nessuna novità tra i primi cinque uomini, con Minto e Geldenhuys che conservano il posto in seconda linea, il vice-capitano Ghiraldini che avvicina il traguardo dei cinquanta caps partendo tallonatore titolare e la coppia di piloni veterani con Castrogiovanni sul lato destro della prima linea ed Andrea Lo Cicero che festeggia la sua novantanovesima apparizione in azzurro a sinistra. Gli otto uomini della panchina sono il tallonatore Giazzon, il pilone sinistro Alberto De Marchi pronto alla prima uscita di carriera nel 6 Nazioni, Cittadini quale pilone destro, Pavanello seconda linea, Derbyshire flanker, una seconda mediana formata da Gori e Burton e Canale – al rientro dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare di novembre – come utility back. Italia e Francia si affrontano per la trentaquattresima volta ed il bilancio è ampiamente favorevole agli ospiti, vittoriosi in trentadue occasioni contro le due affermazioni degli Azzurri l’ultima delle quali nel 2011 al Flaminio. L’incontro di domenica è affidato al gallese Nigel Owens, al suo settimo test-match in carriera che vede coinvolti gli Azzurri, il sesto nel Torneo. Questa la formazione dell'Italia per il primo turno dell'RBS 6 Nazioni 2013: 15 Andrea MASI (London Wasps, 72 caps) 14 Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 9 caps)* 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 23 caps)* 12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 23 caps) 11 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 41 caps) 10 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 29 caps) 9 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 8 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 91 caps) – capitano 7 Simone FAVARO (Benetton Treviso, 16 caps)* 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 69 caps) 5 Francesco MINTO (Benetton Treviso, 2 caps) 4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 33 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 91 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 48 caps) 1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 98 caps) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 5 caps) 17 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 4 caps) 18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 16 caps) 19 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 13 caps) 20 Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) 21 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 19 caps)* 22 Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 18 caps) 23 Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

