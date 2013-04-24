[RUGBY NOTIZIE/ERRATA CORRIGE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA
24/04/2013
annulla e sostituisce il precedente - ci scusiamo per il disagio arrecato
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano di
Serie B in programma domenica 28 aprile alle ore 15.30.
Serie B – Girone 1 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30
Biella RC v Rugby Grande Milano arb. Rizzo (Ferrara)
Rugby Alessandria v Asti Rugby arb. Bono (Brescia)
Sertori Sondrio v VII Rugby Torino arb. Paroni (Brescia)
Banco di San Giorgio Cus Genova v Rugby Union ‘96 arb. Bucci (Parma)
Rugby Parabiago v Rugby Rovato arb. Savio (Torino)
ASR Milano v Rugby Lecco arb. Schilirò (Catania)
Serie B – Girone 2 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30
Rugby Viterbo v Firenze Rugby arb. Ruta (Perugia)
Cus Perugia v AS Pesaro arb. De Martino (Napoli)
UR Tirreno v Rugby Noceto arb. Pivato (Firenze)
Livorno Rugby v Reno Bologna arb. Di Febo (L’Aquila)
Piacenza Rugby v UR PratoSesto arb. Russo (Milano)
Vasari Arezzo v Emergenti Cecina arb. Toselli (Bologna)
Serie B – Girone 3 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30
Volteco Ruggers Tarvisium v Fulvia Tour Villadose arb. Rinaldi (Modena)
Lyons VeneziaMestre v Valsugana Padova arb. Sgardiolo (Rovigo) – a Venezia per inversione
Dopla Rugby Casale v Villorba arb. Armanini (Parma)
Jesolo Rugby v Rugby Bassano arb. Zimei (Roma)
Bassa Bresciana Leno v Mirano 1957 arb. Tarlini (Firenze)
TXT Cus Ferrara v Rugby Conegliano arb. Ciaramella (Milano)
Serie B – Girone 4 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30
Civitavecchia CentumCellae v Primavera arb. Schipani (Benevento)
Arieti Rieti v Cus Roma arb. Sironi (Colleferro)
Partenope Rugby v Segni arb. Salvi (L’Aquila)
Amatori Messina v Città di Frascati arb. Salierno (Napoli)
Gran Sasso v Rugby Benevento arb. Carrera (Roma)
Colleferro v Heliantide Reggio Calabria arb. Castagnoli (Livorno) - ore 11
