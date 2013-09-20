[RUGBY NOTIZIE/FOTO] ECCELLENZA, DOMANI VIA AL MASSIMO CAMPIONATO - ULTIME DALLE SEDI
di Redazione
20/09/2013
ECCELLENZA AL VIA: PRESENTAZIONE PRIMA GIORNATA
MIRCO BERGAMASCO TORNA AL RUGBY GIOCATO A DIECI MESI DALL’INFORTUNIO
TUTTE LE DIRETTE TESTUALI ONLINE DOMANI DALLE ORE 16.00 SU FEDERUGBY.IT
Roma – Il Marchiol Mogliano con lo scudetto cucito sul petto, le altre dieci formazioni all’inseguimento: domani alle 16.00 prende il via il
Campionato Italiano d’Eccellenza, ottantaquattresima edizione del più importante torneo nazionale del rugby italiano.
I Campioni d’Italia partono davanti al pubblico di casa del “Quaggia” e, come da tradizione, ricevono la neopromossa: tocca all’Unione Rugby
Capitolina, tornata al vertice dopo essere ripartita dalla Serie B, andare a sfidare nella propria tana gli uomini di Francesco Mazzariol, l’uomo
chiamato a sostituire sulla panchina biancoblù il tecnico dello scudetto Umberto Casellato. L’ex numero dieci dell’Italia sfida un debuttante
assoluto nel massimo campionato, Andrea Cococcetta, a lungo CT dell’Italdonne, su cui il Club romano ha puntato nelle serie minori e che ha
traghettato i blu-amaranto sino alla massima serie.
Sarà subito una sfida-verità al “Chersoni” di Iolo, dove gli Estra I Cavalieri Prato finalisti nella passata stagione ricevono il Petrarca
Padova: per entrambe, il risultato può fornire non solo punti ma anche indicazioni importanti sulle proprie ambizioni per il 2013/2014. Carlo
Pratichetti debutta sulla panchina pratese, mentre alla guida del Petrarca Andrea Moretti, alla sua seconda stagione, mira a quel posto tra le prime
quattro sfuggito nelle battute finali della scorsa regular season.
Ambizioni importanti ha anche la Vea-FemiCZ Rovigo, protagonista del mercato estivo che ha portato nel Polesine la star azzurra Mirco Bergamasco –
domani al rientro in campo dopo l’infortunio di dieci mesi fa a Firenze in Italia v Australia - e tanti altri atleti di primo piano, oltre alla al
binomio tecnico De Rossi/Frati finalista nelle ultime due stagioni con Prato. Al “Battaglini”, per il debutto stagionale, i Bersaglieri ricevono
le Fiamme Oro di Pasquale Presutti, il tecnico che proprio a Rovigo, nel 2011, conquistò il titolo di Campione d’Italia con il Petrarca Padova in
fondo ad un derby di finale al cardiopalmo.
Pomeriggio speciale per Mirco Bergamasco al rientro, ma anche per un altro trequarti azzurro che, per anni, ha infiammato il pubblico del
“Battaglini”: Andrea Bacchetti, rodigino doc, affronta il Club che lo ha formato e cresciuto dopo essere passato in estate alle Fiamme Oro.
Tra i tecnici all’esordio su una nuova panchina, domani pomeriggio, una vecchia conoscenza delle Nazionali giovanili azzurre: Gianluca Guidi,
alternatosi per oltre dieci anni al timone di tutte le rappresentative italiane dalla femminile all’Emergenti, vincitore dell’ultimo Junior World
Rugby Trophy con l’Italia U20, sarà domani alla guida del Cammi Calvisano sul prato di casa del Peroni Stadium “San Michele”. Dopo gli esordi
giovanili con il Livorno, per Guidi il nuovo debutto come tecnico di una delle big del campionato arriva contro l’M-Three San Donà del neozelandese
Wright, squadra che, sulla carta, sembra voler puntare ad una tranquilla salvezza.
Completa il calendario del primo turno il derby del Po tra il Rugby Reggio ed il Rugby Viadana, due formazioni che – almeno sulla carta – sembrano
avere obiettivi opposti: i Diavoli rossoneri, come nella passata stagione, mirano a confermarsi nel massimo campionato sotto la guida di Sandro Ghini
mentre i Leoni in giallonero di Rowland Phillips, dopo aver dominato la passata regular-season ma essere scivolati in semifinale, sembrano
annoverabili tra le candidate alla vittoria finale.
Tutte le partite del primo turno potranno essere seguite in diretta testuale sul sito internet della FIR, www.federugby.it
Programma I giornata – sabato 21.09.13 – ore 16.00
Marchiol Mogliano v UR Capitolina
Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova
Cammi Calvisano v M-Three San Donà
Rugby Reggio v Rugby Viadana
Vea-FemiCZ Rovigo v Fiamme Oro Roma
Riposa: Lazio Rugby 1927
Ultime dalle sedi
Mogliano Veneto (TV), Stadio “Quaggia” – sabato 21 settembre, ore 16.00
Eccellenza, I giornata
Marchiol Mogliano v UR Capitolina
Marchiol Mogliano: Fadalti; Onori, Benvenuti G., Bacchin, Guarducci; Padovani, Endrizzi; Halvorsen, Candiago E. (cap), Lazzaroni; Pavanello E., Maso;
Ravalle, Gega, Appiah
a disposizione: Costa-Repetto, Gianesini, Swanepoel, Ceccato A., Lucchese, Cornwell, Galon, Ferrari
all. Mazzariol
UR Capitolina: Rebecchini Gr.; Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci; Bocchino, Leonardi N.; Leonardi E., De Michelis (cap), Bitetti; Scoccini,
Martire; Orabona, Rampa, Moriconi
a disposizione: Bianchi, Polioni, Flammini, Conti, Tonnichia, Recchi, Del Monaco, Bitonte
all. Cococcetta
g.d.l. Traversi (Rovigo), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Bellinato (Treviso)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 21 settembre, ore 16.00
Eccellenza, I giornata
Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova
Estra I Cavalieri Prato: Browne; Tempestici, Majstorovic, En Naour, Souare; Zucconi, Patelli (cap); Bernini, Saccardo, Cicchinelli; Nifo, Boscolo;
Biancotti, Giovanchelli, De Gregori
a disposizione: Traorè, Tenga, Lupetti, Gerosa, Damiani, Del Nevo, Della Ratta/Ferrini, Manganiello/Lunardi.
all. Pratichetti C.
Petrarca Padova: Jordaan; Morsellino, Bellini, Bettin, Innocenti; Menniti-Ippolito, Francescato; Targa (cap), Conforti, Sarto; Tveraga, Giusti; Leso,
Mercanti, Furia
a disposizione: Novak, Delfino, Staibano, Mainardi, Nostran, Billot, Chillon, Cerioni
all. Moretti
arb. Tomò (Roma)
g.d.l. Colantonio (Roma), Righini (Firenze)
quarto uomo: Romani (Roma)
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – sabato 21 settembre, ore 16.00
Eccellenza, I giornata
Cammi Calvisano v M-Three San Donà
Cammi Calvisano: De Jager; Vilk, Canavosio, Chiesa, Visentin; Haimona, Griffen (cap); Steyn, Mbandà, Belardo; Hehea, Cavalieri; Costanzo, Ferraro,
Lovotti
a disposizione: Scarsini, Andreotti/Beccaris, Gavazzi, Scanferla, Violi M, Appiani, Bergamo, Romano
all. Guidi
M-Three San Donà: Cincotto; Damo, Flynn, Iovu, Bona; Taumata, Mucelli; Birchall, Dartora, Di Maggio (cap); Erasmus, Sala; Pesce, Kudin, Zanusso L.
a disposizione: Vian, Zanusso M., Vian/Zamparo, Rorato, Dotta, Pilla, Filippetto, Furlan
all. Wright
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Pulpo (Brescia)
Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 21 settembre, ore 16.00
Eccellenza, I giornata
Rugby Reggio v Rugby Viadana
Rugby Reggio: Torlai; Russotto, Giannotti, Torri, Bernini; Farolini, Bricoli; Bergonzini, Mannato (cap), Scalvi F.; Mandelli, Dell’Acqua; Rizzelli,
Scalvi G., Fontana
all. Ghini
Rugby Viadana: Sintich; Fenner, Pavan G., Pizarro (cap), Pavan R.; Apperley Ke., Bronzini; Padrò. Denti And., Pascu; Horn, Minari; Coletti, Denti
Ant., Cenedese
a disposizione: Bigi, Greco, Cagna, Van Jaarsveld, Pelizzani, Apperley Kh., Sanchez, Amadasi G.
all. Phillips
arb. Iordanescu (FRR)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Valbusa (Treviso)
quarto uomo: Gobbi (Piacenza)
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 21 settembre, ore 16.00
Eccellenza, I giornata
Vea-FemiCZ Rovigo v Fiamme Oro Roma
Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Ngawini, Bergamasco Mi., Van Niekerk, Lubian L.; Rodriguez, Frati M.; De Marchi, Lubian E., Ruffolo; Montauriol, Ferro;
Roan, Mahoney (cap), Quaglio
a disposizione: Borsi, Gatto, Pozzi, Maran, Folla, Calabrese, Fratini, Menon.
all. Frati/De Rossi
Fiamme Oro Roma:
all. Presutti
arb. Blessano (Treviso)
g.d.l. Navarra (Udine), Favero (Treviso)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
Redazione