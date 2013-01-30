Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/FOTO] ITALRUGBY E SETTEBELLO, INCONTRO ALL'ACQUA ACETOSA

di Redazione 30/01/2013

DOMANI AZZURRI ALL’ADIDAS STORE, VENERDI’ LA FORMAZIONE PER L’OLIMPICO

Roma – Doppio allenamento mattutino ed una visita estremamente gradita per gli Azzurri di Jacques Brunel, che oggi al “Giulio Onesti” di Roma

hanno svolto gli ultimi allenamenti sul campo prima dell’annuncio della formazione titolare – previsto per venerdì alle ore 14.00 – che

domenica scenderà in campo allo Stadio Olimpico (ore 16.00, diretta Sky Sport e differita La7) affrontando la Francia nella prima giornata dell’RBS

6 Nazioni.

Ad assistere al secondo allenamento della mattina, un gruppo di spettatori d’eccezione: il Settebello di Sandro Campagna, campione del mondo ed

argento a Londra 2012, dopo il successo di ieri sera a Civitavecchia sulla Romania, ha raggiunto la Capitale per restituire la visita che nel periodo

pre-olimpico aveva visto Martin Castrogiovanni scendere in vasca davanti alle telecamere dello sponsor comune Edison.

Dopo aver guardato da bordocampo l’allenamento di sintesi degli uomini di Brunel, Tempesti e compagni si sono intrattenuti con gli Azzurri della

palla ovale non senza rinunciare a provare touche, calci piazzati ed un ingaggio in mischia simulato.

“Abbiamo passato davvero un bel momento insieme ai ragazzi del Settebello – ha detto il capitano dell’Italrugby Sergio Parisse – ed è stato

interessante scambiarci pareri sui rispettivi sport, conoscere aspetti legati alla preparazione della pallanuoto che non conoscevamo. Il Settebello è

una grande squadra, sono campioni del mondo e li ho seguiti in estate nella loro avventura olimpica anche se l’esperto del gruppo, viste le sue

precedenti esperienze in piscina, è il nostro Castrogiovanni. Speriamo di poter ottenere risultati importanti come quelli dei ragazzi di Alessandro

Campagna, magari cominciando proprio dalla partita di domenica contro la Francia”.

“A me piace lo sport a 360 gradi – dice Alessandro Campagna – in particolar modo quello di squadra, come il rugby . C’è fatica, c’è

umiltà e c’è sacrificio. Ciò si riscontra nelle metodologie di allenamento. Come la Nazionale di pallanuoto, quella del rugby si allena due o tre

volte al giorno, sempre con grande intensità per cercare di migliorare tecnicamente, fisicamente e mentalmente. Sono molte le similitudini, tra le

quali l’aspetto psicologico, fondamentale per mettere in difficoltà l’avversario, e il contatto fisico, che non significa soltanto forza ma anche

personalità.”.

Il vicecapitano Maurizio Felugo, amico di Castrogiovanni: “Dopo la partita di ieri sera con la Romania a Civitavecchia ci tenevamo ad essere qui

oggi, insieme agli amici dell’Italrugby. Siamo due squadre molto unite. L’elemento acqua ci differenzia ma l’intensità di gioco e i valori ci

accomunano. Ho provato a giocare in acqua con Martin Castrogiovanni e mi sono trovato a mio agio. In mischia è stato un po’ più difficile. Non

possiamo seguire la partita di domenica all’Olimpico con la Francia perché saremo in Russia per la World League. Faremo il possibile per seguirla

nei prossimi impegni”.

Domani, mentre il 7Bello volerà in Russia, l’Italrugby usufruirà di un giorno di riposo dagli allenamenti: alle 16.30 l’appuntamento per i

tifosi è all’adidas store capitolino di via del Corso, dove verrà inaugurato un punto vendita LIS per le partite della Nazionale e dove una

rappresentanza della Nazionale incontrerà i tifosi per l’ormai immancabile sessione autografi che precede molte delle partite interne.

Venerdì, alle 14.00, il CT Brunel svelerà la formazione da opporre domenica alla Francia.





