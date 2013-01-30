[RUGBY NOTIZIE/FOTO] ITALRUGBY E SETTEBELLO, INCONTRO ALL'ACQUA ACETOSA
di Redazione
30/01/2013
ITALRUGBY E SETTEBELLO, INCONTRO ALL’ACQUA ACETOSA
DOMANI AZZURRI ALL’ADIDAS STORE, VENERDI’ LA FORMAZIONE PER L’OLIMPICO
Roma – Doppio allenamento mattutino ed una visita estremamente gradita per gli Azzurri di Jacques Brunel, che oggi al “Giulio Onesti” di Roma
hanno svolto gli ultimi allenamenti sul campo prima dell’annuncio della formazione titolare – previsto per venerdì alle ore 14.00 – che
domenica scenderà in campo allo Stadio Olimpico (ore 16.00, diretta Sky Sport e differita La7) affrontando la Francia nella prima giornata dell’RBS
6 Nazioni.
Ad assistere al secondo allenamento della mattina, un gruppo di spettatori d’eccezione: il Settebello di Sandro Campagna, campione del mondo ed
argento a Londra 2012, dopo il successo di ieri sera a Civitavecchia sulla Romania, ha raggiunto la Capitale per restituire la visita che nel periodo
pre-olimpico aveva visto Martin Castrogiovanni scendere in vasca davanti alle telecamere dello sponsor comune Edison.
Dopo aver guardato da bordocampo l’allenamento di sintesi degli uomini di Brunel, Tempesti e compagni si sono intrattenuti con gli Azzurri della
palla ovale non senza rinunciare a provare touche, calci piazzati ed un ingaggio in mischia simulato.
“Abbiamo passato davvero un bel momento insieme ai ragazzi del Settebello – ha detto il capitano dell’Italrugby Sergio Parisse – ed è stato
interessante scambiarci pareri sui rispettivi sport, conoscere aspetti legati alla preparazione della pallanuoto che non conoscevamo. Il Settebello è
una grande squadra, sono campioni del mondo e li ho seguiti in estate nella loro avventura olimpica anche se l’esperto del gruppo, viste le sue
precedenti esperienze in piscina, è il nostro Castrogiovanni. Speriamo di poter ottenere risultati importanti come quelli dei ragazzi di Alessandro
Campagna, magari cominciando proprio dalla partita di domenica contro la Francia”.
CLICCA QUI PER LE FOTO DELL'INCONTRO TRA ITALRUGBY E SETTEBELLO
“A me piace lo sport a 360 gradi – dice Alessandro Campagna – in particolar modo quello di squadra, come il rugby . C’è fatica, c’è
umiltà e c’è sacrificio. Ciò si riscontra nelle metodologie di allenamento. Come la Nazionale di pallanuoto, quella del rugby si allena due o tre
volte al giorno, sempre con grande intensità per cercare di migliorare tecnicamente, fisicamente e mentalmente. Sono molte le similitudini, tra le
quali l’aspetto psicologico, fondamentale per mettere in difficoltà l’avversario, e il contatto fisico, che non significa soltanto forza ma anche
personalità.”.
Il vicecapitano Maurizio Felugo, amico di Castrogiovanni: “Dopo la partita di ieri sera con la Romania a Civitavecchia ci tenevamo ad essere qui
oggi, insieme agli amici dell’Italrugby. Siamo due squadre molto unite. L’elemento acqua ci differenzia ma l’intensità di gioco e i valori ci
accomunano. Ho provato a giocare in acqua con Martin Castrogiovanni e mi sono trovato a mio agio. In mischia è stato un po’ più difficile. Non
possiamo seguire la partita di domenica all’Olimpico con la Francia perché saremo in Russia per la World League. Faremo il possibile per seguirla
nei prossimi impegni”.
Domani, mentre il 7Bello volerà in Russia, l’Italrugby usufruirà di un giorno di riposo dagli allenamenti: alle 16.30 l’appuntamento per i
tifosi è all’adidas store capitolino di via del Corso, dove verrà inaugurato un punto vendita LIS per le partite della Nazionale e dove una
rappresentanza della Nazionale incontrerà i tifosi per l’ormai immancabile sessione autografi che precede molte delle partite interne.
Venerdì, alle 14.00, il CT Brunel svelerà la formazione da opporre domenica alla Francia.
Redazione