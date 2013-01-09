MAURO BERGAMASCO E VENDITTI OSPITI DI EDEN PARK AL PITTI DI FIRENZE
di Redazione
09/01/2013
MAURO BERGAMASCO E VENDITTI OGGI OSPITI DI EDEN PARK A PITTI UOMO DI FIRENZE Nelle foto il flanker della Nazionale e delle Zebre Mauro Bergamasco e l'ala Giovabattista Venditti ospiti del Presidene di Eden Park Franck Mesnel allo stand dello sponsor FIR per l'abbigliamento formale oggi a Firenze in occasione del Pitti Immagine Uomo.
Redazione