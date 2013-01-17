[RUGBY NOTIZIE/FOTO] RBS 6 NAZIONI 2013, IL PRESIDENTE GAVAZZI LANCIA IL TORNEO CON ALEMANNO E PAGNOZZI
di Redazione
17/01/2013
IL PRESIDENTE GAVAZZI CON ALEMANNO E PAGNOZZI LANCIA IL TORNEO Roma – Consolidare il fenomeno-rugby allo Stadio Olimpico, confermando al tempo stesso i progressi visti nei Cariparma Test Match di novembre: sono questi i due principali obiettivi della FIR in vista dell’RBS 6 Nazioni 2013 che prende il via dallo Stadio Olimpico di Roma domenica 3 febbraio (ore 16, diretta Sky Sport 2 e differita La7), regalando subito il derby latino contro la Francia. Oggi il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi, affiancato dal Sindaco di Roma Gianni Alemanno, dal’Amministratore Delegato di CONI Servizi Raffaele Pagnozzi, dal Presidente Onorario FIR Giancarlo Dondi, dal responsabile territoriale di Cariparma Alfredo Di Liddo e da Matteo Mammì di Sky Sport ha illustrato novità ed ambizioni, sul campo e fuori, a diciassette giorni dal calcio d’inizio della sfida ai transalpini vice-campioni del mondo. “Non sono emozionato, ma sicuramente entusiasta di questo Torneo che sta per prendere il via. Abbiamo tre partite interne, l’ambizione sportiva di continuare sulla strada che la Nazionale ha intrapreso con i Cariparma Test Match di novembre con Tonga, All Blacks ed Australia, l’obiettivo di consolidare lo straordinario successo di pubblico del 2012 portando in un impianto straordinario come l’Olimpico una media di sessantamila spettatori a partita, un risultato importante in un momento di difficile congiuntura economica” ha dichiarato il Presidente Gavazzi, ringraziando gli sponsor, il Sindaco di Roma, il CONI e tutte le istituzioni coinvolte. L’AD di CONI Servizi, Raffaele Pagnozzi, ha sottolineato il valore della joint venture con FIR evidenziando come i tre incontri interni porteranno “ad un incremento del fatturato del 35% circa rispetto al 2012, con l’Olimpico che si conferma la nuova casa del rugby. Il Villaggio Terzo Tempo continuerà a rappresentare un aspetto rilevante nper il pubblico e, come già a novembre, l’area riservata ai tifosi si snoderà lungo l’intero Parco del Foro Italico con quattro aree comprese tra Viale delle Olimpiadi e lo Stadio dei Marmi che contribuiranno a rendere unica l’esperienza per i tifosi”. “Il rugby ha messo salde radici all’Olimpico – ha detto il Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno – portando nella nostra città e nel suo impianto più importante un tifo bello e sano. Quello tra Roma e la palla ovale è un connubio vincente – ha detto il primo cittadino della Capitale – non solo per il 6 Nazioni, ma per l’aumento della pratica di questa disciplina nel nostro territorio. Il rugby offre un messaggio forte e positivo, che spero possa trovare sempre maggiore diffusione tra le nuove generazioni”. Per Giancarlo Dondi, Presidente Onorario della FIR, sarà il primo Torneo in cui “potrò godermi semplicemente le partite. Con questa Nazionale ho vissuto molte sfide e sono certo che il gruppo di Brunel darà al Presidente Gavazzi ed a tutti gli appassionati molte soddisfazioni” mentre Alfredo Di Liddo ha espresso “soddisfazione per una partnership in cui ci riconosciamo a livello valoriale e che ci vede da ormai sei anni e sette edizioni del Torneo sulla maglia della Nazionale” e Matteo Mammì ha ricordato come il rugby “sia per Sky un asset importante”, confermando le dirette per l’edizione 2013. CALENDARIO RBS 6 NAZIONI 2013 (orari secondo fuso orario locale) Data e ora Incontro Stadio I giornata Sabato 2 febbraio ore 13.30 Galles v Irlanda Millennium Stadium ore 16.00 Inghilterra v Scozia Twickenham Stadium Domenica 3 febbraio ore 16.00 Italia v Francia Stadio Olimpico II giornata Sabato 9 febbraio ore 14.30 Scozia v Italia Murrayfield Stadium ore 18.00 Francia v Galles Stade de France Domenica 10 febbraio ore 15.00 Irlanda v Inghilterra Aviva Stadium III giornata Sabato 23 febbraio ore 15.30 Italia v Galles Stadio Olimpico ore 17.00 Inghilterra v Francia Twickenham Stadium Domenica 24 febbraio ore 14.00 Scozia v Irlanda Murrayfield Stadium IV giornata Sabato 9 marzo ore 14.30 Scozia v Galles Murrayfield Stadium ore 17.00 Irlanda v Francia Aviva Stadium Domenica 10 marzo ore 15.00 Inghilterra v Italia Twickenham Stadium V giornata Sabato 16 marzo ore 15.30 Italia v Irlanda Stadio Olimpico ore 17.00 Galles v Inghilterra Millennium Stadium ore 21.00 Francia v Scozia Stade de France Tutti gli incontri in diretta Sky Sport Tutti gli incontri dell’Italia in differita La7 Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
