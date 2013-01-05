[RUGBY NOTIZIE/FOTO] SECONDO INVIO FOTO FLASH MOB 6 NAZIONI 2013

6 NAZIONI 2013, CON IL FLASH MOB IL TORNEO E’ NEL CENTRO DELLA CAPITALE

Roma – Il 6 Nazioni 2013 è arrivato nella Capitale e, ad un mese dal calcio d’inizio di Italia v Francia del prossimo 3 febbraio all’Olimpico

di Roma, lo ha fatto in modo inedito, con un colorato e divertente flash-mob che ha avuto luogo questa sera in Piazza del Popolo: a vestire i panni di

Parisse e compagni, organizzando touche e mischie tra la folla dello shopping e coinvolgendo appassionati e curiosi di tutte le età, sono stati

nell’occasione alcuni giovani rugbisti dell’U23 della Mantovani Lazio.

Ragazze e signore di tutte le età non si sono limitate ad assistere alle fasi di gioco imbastite dai giocatori in maglia azzurra ma, in più di

un’occasione e con una buona dose di intraprendenza, hanno partecipato in qualità di seconde linee mentre gruppi di ragazzi hanno provato a sfidare

il pacchetto di mischia.

Per oltre un’ora Piazza del Popolo è stata dunque il primo campo di gara dell’RBS 6 Nazioni 2013, un’occasione per promuovere il Torneo ed il

rugby in una delle piazze più famose della Capitale e del mondo: domani, alle dodici, replica in Via dei Fori Imperiali, all’ombra del Colosseo,

aspettando che a scendere in campo all’Olimpico il 3 febbraio contro i cugini d’oltralpe siano gli Azzurri di Brunel, chiamati a confermare quanto

di buono fatto nei Cariparma Test Match di novembre.

Biglietti ed abbonamenti per le tre gare interne della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2013 sono acquistabili sul sito di LIS (www.listicket.it), nelle

ricevitorie abilitate LIS e tramite il Call Center 892.982. Ulteriori informazioni sulla pagina ufficiale della biglietteria FIR, ticket.federugby.it

