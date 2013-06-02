Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/FOTO] SERIE A, LA CAPITOLINA PROMOSSA IN ECCELLENZA

[RUGBY NOTIZIE/FOTO] SERIE A, LA CAPITOLINA PROMOSSA IN ECCELLENZA

di Redazione 02/06/2013

SERIE A, L'UNIONE RUGBY CAPITOLINA PROMOSSA IN ECCELLENZA

NELLA FINALE DI CALVISANO, BATTUTA LA PRO RECCO RUGBY 29-16



Calvisano (Brescia) – L’Unione Rugby Capitolina conquista il titolo di Campione d’Italia di Serie A e la promozione nell’Eccellenza 2014/2015

superando per 29-16 la Pro Recco Rugby nella finale della seconda divisione nazionale giocata questo pomeriggio al Peroni Stadium “San Michele” di

Calvisano.



Dopo ottanta minuti di grande equilibrio, davanti ad oltre tremila spettatori arrivati dalla Capitale e dalla Riviera, la meta che spegne le speranze

di rimonta dei liguri e consegna la vittoria e la promozione a De Michelis e compagni arriva nel recupero con il terza linea Iachizzi, entrato nella

ripresa: il fischio finale di Blessano arriva subito dopo la trasformazione di Bocchino (oggi autore di 19 dei 29 punti romani), la Capitolina può

festeggiare il ritorno nel rugby di vertice.



Questo il tabellino del match:



Calvisano, “Peroni Stadium” San Michele – domenica 2 giugno 2013



Serie A – Finale Promozione



Pro Recco Rugby v Unione Rugby Capitolina 16- 29 (13-16)



Marcatori: p.t. 3’ cp Bocchino (0-3),17’ m Bisso tr Agniel (7-3), 21’ m Iacolucci tr Bocchino (7-10), 31’ cp Bocchino (7-13), 37’ cp

Bocchino (7-16), 39’ cp Agniel (10-16), 44’ cp Agniel (13-16); s.t. 6’ cp Agniel (16-16); 10’ cp Bocchino (16-19); 19’ cp Bocchino (16-22),

44’ m Iachizzi tr Bocchino (16-29)



Pro Recco Rugby: Becerra; Tassara, Breda (38’ st. Torchia) , Agniel, Bisso; Zanzotto, Villagra (44’ st. Esposito); Salsi, Giorgi, Orlandi, Lopez,

Metaliaj (38’ st. Vallarino); Galli (38’ st. Sciacchitano), Noto (cap.), Casareto (12’ st. Aluigi)

all. Ceppolino

Unione Rugby Capitolina: Rebecchini; Molaioli, Marrucci (33’ st. Recchi), Enodeh, Iacolucci (24’ st. Diana); Bocchino, Leonardi N. (20’ st.

Vannini); Budini (14’ st. Iachizzi), De Michelis (cap), Leonardi E.; Lupi (25’ st. Marsella, 33’ st. Martire), Scoccini; Bitonte (14’ st.

Rampa), Polioni (14’ st. Rossi), Moriconi



all. Cococcetta

arb. Blessano (Treviso)

g.d.l. Stefano Marrama (Padova) e Francesco Lento (Udine)

quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Cartellini: 23’ st. giallo Moriconi (UR Capitolina)

Calciatori: Agniel (Pro Recco Rugby) cp. 3/3, tr. 1/1, Bocchino (Unione Rugby Capitolina) cp. 5/5, tr. 2/2

Note: giornata variabile, clima tiepido, campo in buone condizioni. Circa 3000 spettatori.







