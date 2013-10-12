[RUGBY NOTIZIE/FOTO] TORINO, PRIMO ASSAGGIO DI ITALIA v AUSTRALIA IN PIAZZA VITTORIO

TORINO, PRIMO ASSAGGIO DI ITALIA v AUSTRALIAUN FLASH MOB IN PIAZZA VITTORIO VERSO IL CARIPARMA TEST MATCHTorino – E’ conto alla rovescia per il Cariparma Test Match tra Italia e Australia del prossimo 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino, primatappa del trittico autunnale per gli Azzurri di Jacques Brunel.Questo pomeriggio, a portare il rugby nel centro del capoluogo sabaudo sono stati i giovani atleti dell’Accademia U18 di Torino, una delle nuovestrutture federali inaugurate ad inizio stagione, che indossando la maglia della Nazionale hanno animato Piazza Vittorio e lo stand della Federugby,improvvisando mischie, touche ed altre situazioni di gioco nel cuore pulsante della città per rafforzare il legame tra l’Italia e Torino che giànel 2008 accolse con straordinario calore Parisse e compagni.La prevendita del Cariparma Test Match Italia v Australia prosegue su lisclick.it, tramite il call center 892.982 e nelle ricevitorie LIS presenti sututto il territorio nazionale.Nota per le redazioni: in allegato alcune foto di libero utilizzo relative all’appuntamento di oggi in Piazza Vittorio possono essere scaricate dallink sottostante.