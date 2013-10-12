[RUGBY NOTIZIE/FOTO] TORINO, PRIMO ASSAGGIO DI ITALIA v AUSTRALIA IN PIAZZA VITTORIO
12/10/2013
TORINO, PRIMO ASSAGGIO DI ITALIA v AUSTRALIA
UN FLASH MOB IN PIAZZA VITTORIO VERSO IL CARIPARMA TEST MATCH
Torino – E’ conto alla rovescia per il Cariparma Test Match tra Italia e Australia del prossimo 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino, prima
tappa del trittico autunnale per gli Azzurri di Jacques Brunel.
Questo pomeriggio, a portare il rugby nel centro del capoluogo sabaudo sono stati i giovani atleti dell’Accademia U18 di Torino, una delle nuove
strutture federali inaugurate ad inizio stagione, che indossando la maglia della Nazionale hanno animato Piazza Vittorio e lo stand della Federugby,
improvvisando mischie, touche ed altre situazioni di gioco nel cuore pulsante della città per rafforzare il legame tra l’Italia e Torino che già
nel 2008 accolse con straordinario calore Parisse e compagni.
La prevendita del Cariparma Test Match Italia v Australia prosegue su lisclick.it, tramite il call center 892.982 e nelle ricevitorie LIS presenti su
tutto il territorio nazionale.
Nota per le redazioni: in allegato alcune foto di libero utilizzo relative all’appuntamento di oggi in Piazza Vittorio possono essere scaricate dal
link sottostante.
