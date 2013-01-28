Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BEROT: &quot;PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU' EFFICACE&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
BEROT: “PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU’ EFFICACE”
Roma – Per Philippe Berot, quella di domenica pomeriggio sarà una gara speciale: non solo perché segna il debutto nel 6 Nazioni come allenatore
per l’assistente di Jacques Brunel ma, soprattutto, perché oppone il tecnico azzurro dei trequarti, in carica dal maggio scorso, a quei galletti
francesi la cui maglia, come giocatore, ha vestito in diciannove occasioni.
“Sarà una partita un po’ speciale per me, è vero. La Francia è la mia patria e domenica per la prima volta nella mia carriera sarà anche la
squadra avversaria. Non ho dubbi, sarò concentrato solo sul mio lavoro, sul desiderio di continuare a far progredire l’Italia” ha detto Berot
oggi in conferenza stampa.
Arrivato in maggio a fianco di Brunel dopo aver guidato il Tarbes nella seconda divisione francese nelle ultime stagioni, l’ex ala dei “coqs” ha
già preso parte al tour estivo nelle Americhe ed ai Cariparma Test Match di novembre, con un bilancio personale di tre vittorie e tre sconfitte: “I
trequarti italiani hanno un grande potenziale, a novembre hanno fatto vedere alcune cose interessanti in relazione allo sviluppo del loro modo di
giocare. Ma credo che, complessivamente, sia tutto il gruppo ad avere grossi margini di miglioramento per poter offrire performance interessanti nel
corso del 6 Nazioni”
“Non stiamo lavorando qualcosa di particolare per domenica prossima, stiamo lavorando a 360° per sfidare una grande squadra, a mio avviso la
formazione favorita per il Torneo. Il nostro obiettivo è mantenere un’attitudine vincente, come a novembre. Il nostro lavoro oggi è rivolto
soprattutto a questo, a rendere la squadra ed il rugby che esprime sempre più efficace sul campo da gioco”.
CLICCA QUI PER SCARICARE LA VIDEO-INTERVISTA A BEROT (qualità TV)
CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A BEROT SUL CANALE UFFICIALE YOUTUBE
CLICCA QUI PER L’AUDIO INTERVISTA A BEROT IN FORMATO AUDIO

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE RIENTRA IN GIOCO

Articolo Successivo

CERIMONIA CONSEGNA CAPS - ACCESSO SALONE D'ONORE DEL CONI - 3 FEBBRAIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019