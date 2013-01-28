[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BEROT: &quot;PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU' EFFICACE&quot;

[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BEROT: "PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU' EFFICACE"
di Redazione
28/01/2013
BEROT: “PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU’ EFFICACE”
Roma – Per Philippe Berot, quella di domenica pomeriggio sarà una gara speciale: non solo perché segna il debutto nel 6 Nazioni come allenatore
per l’assistente di Jacques Brunel ma, soprattutto, perché oppone il tecnico azzurro dei trequarti, in carica dal maggio scorso, a quei galletti
francesi la cui maglia, come giocatore, ha vestito in diciannove occasioni.
“Sarà una partita un po’ speciale per me, è vero. La Francia è la mia patria e domenica per la prima volta nella mia carriera sarà anche la
squadra avversaria. Non ho dubbi, sarò concentrato solo sul mio lavoro, sul desiderio di continuare a far progredire l’Italia” ha detto Berot
oggi in conferenza stampa.
Arrivato in maggio a fianco di Brunel dopo aver guidato il Tarbes nella seconda divisione francese nelle ultime stagioni, l’ex ala dei “coqs” ha
già preso parte al tour estivo nelle Americhe ed ai Cariparma Test Match di novembre, con un bilancio personale di tre vittorie e tre sconfitte: “I
trequarti italiani hanno un grande potenziale, a novembre hanno fatto vedere alcune cose interessanti in relazione allo sviluppo del loro modo di
giocare. Ma credo che, complessivamente, sia tutto il gruppo ad avere grossi margini di miglioramento per poter offrire performance interessanti nel
corso del 6 Nazioni”
“Non stiamo lavorando qualcosa di particolare per domenica prossima, stiamo lavorando a 360° per sfidare una grande squadra, a mio avviso la
formazione favorita per il Torneo. Il nostro obiettivo è mantenere un’attitudine vincente, come a novembre. Il nostro lavoro oggi è rivolto
soprattutto a questo, a rendere la squadra ed il rugby che esprime sempre più efficace sul campo da gioco”.
CLICCA QUI PER SCARICARE LA VIDEO-INTERVISTA A BEROT (qualità TV)
CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A BEROT SUL CANALE UFFICIALE YOUTUBE
CLICCA QUI PER L’AUDIO INTERVISTA A BEROT IN FORMATO AUDIO
Roma – Per Philippe Berot, quella di domenica pomeriggio sarà una gara speciale: non solo perché segna il debutto nel 6 Nazioni come allenatore
per l’assistente di Jacques Brunel ma, soprattutto, perché oppone il tecnico azzurro dei trequarti, in carica dal maggio scorso, a quei galletti
francesi la cui maglia, come giocatore, ha vestito in diciannove occasioni.
“Sarà una partita un po’ speciale per me, è vero. La Francia è la mia patria e domenica per la prima volta nella mia carriera sarà anche la
squadra avversaria. Non ho dubbi, sarò concentrato solo sul mio lavoro, sul desiderio di continuare a far progredire l’Italia” ha detto Berot
oggi in conferenza stampa.
Arrivato in maggio a fianco di Brunel dopo aver guidato il Tarbes nella seconda divisione francese nelle ultime stagioni, l’ex ala dei “coqs” ha
già preso parte al tour estivo nelle Americhe ed ai Cariparma Test Match di novembre, con un bilancio personale di tre vittorie e tre sconfitte: “I
trequarti italiani hanno un grande potenziale, a novembre hanno fatto vedere alcune cose interessanti in relazione allo sviluppo del loro modo di
giocare. Ma credo che, complessivamente, sia tutto il gruppo ad avere grossi margini di miglioramento per poter offrire performance interessanti nel
corso del 6 Nazioni”
“Non stiamo lavorando qualcosa di particolare per domenica prossima, stiamo lavorando a 360° per sfidare una grande squadra, a mio avviso la
formazione favorita per il Torneo. Il nostro obiettivo è mantenere un’attitudine vincente, come a novembre. Il nostro lavoro oggi è rivolto
soprattutto a questo, a rendere la squadra ed il rugby che esprime sempre più efficace sul campo da gioco”.
CLICCA QUI PER SCARICARE LA VIDEO-INTERVISTA A BEROT (qualità TV)
CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A BEROT SUL CANALE UFFICIALE YOUTUBE
CLICCA QUI PER L’AUDIO INTERVISTA A BEROT IN FORMATO AUDIO
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE RIENTRA IN GIOCO
Articolo Successivo
CERIMONIA CONSEGNA CAPS - ACCESSO SALONE D'ONORE DEL CONI - 3 FEBBRAIO
Redazione