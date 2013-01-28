[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BEROT: &quot;PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU' EFFICACE&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BEROT: "PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU' EFFICACE"

[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BEROT: "PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU' EFFICACE"

di Redazione 28/01/2013

BEROT: “PER ME UNA GARA SPECIALE, VOGLIAMO UNA SQUADRA SEMPRE PIU’ EFFICACE”

Roma – Per Philippe Berot, quella di domenica pomeriggio sarà una gara speciale: non solo perché segna il debutto nel 6 Nazioni come allenatore

per l’assistente di Jacques Brunel ma, soprattutto, perché oppone il tecnico azzurro dei trequarti, in carica dal maggio scorso, a quei galletti

francesi la cui maglia, come giocatore, ha vestito in diciannove occasioni.

“Sarà una partita un po’ speciale per me, è vero. La Francia è la mia patria e domenica per la prima volta nella mia carriera sarà anche la

squadra avversaria. Non ho dubbi, sarò concentrato solo sul mio lavoro, sul desiderio di continuare a far progredire l’Italia” ha detto Berot

oggi in conferenza stampa.

Arrivato in maggio a fianco di Brunel dopo aver guidato il Tarbes nella seconda divisione francese nelle ultime stagioni, l’ex ala dei “coqs” ha

già preso parte al tour estivo nelle Americhe ed ai Cariparma Test Match di novembre, con un bilancio personale di tre vittorie e tre sconfitte: “I

trequarti italiani hanno un grande potenziale, a novembre hanno fatto vedere alcune cose interessanti in relazione allo sviluppo del loro modo di

giocare. Ma credo che, complessivamente, sia tutto il gruppo ad avere grossi margini di miglioramento per poter offrire performance interessanti nel

corso del 6 Nazioni”

“Non stiamo lavorando qualcosa di particolare per domenica prossima, stiamo lavorando a 360° per sfidare una grande squadra, a mio avviso la

formazione favorita per il Torneo. Il nostro obiettivo è mantenere un’attitudine vincente, come a novembre. Il nostro lavoro oggi è rivolto

soprattutto a questo, a rendere la squadra ed il rugby che esprime sempre più efficace sul campo da gioco”.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA VIDEO-INTERVISTA A BEROT (qualità TV)

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A BEROT SUL CANALE UFFICIALE YOUTUBE

CLICCA QUI PER L’AUDIO INTERVISTA A BEROT IN FORMATO AUDIO





