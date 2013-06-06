[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BRUNEL: &quot;SFIDARE I MIGLIORI PER CONTINUARE A PROGREDIRE&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] BRUNEL: "SFIDARE I MIGLIORI PER CONTINUARE A PROGREDIRE"

di Redazione 06/06/2013

Durban (Sudafrica) – “La nostra ambizione in queste tre partite di giugno è quella di continuare a progredire, ed al tempo stesso di alzare il

tasso di competizione interna alla nostra Nazionale inserendo nuovi giocatori. Giocare contro il Sudafrica, una delle migliori squadre al mondo, è

fondamentale per l’Italia per continuare sulla strada intrapresa”.

Così il CT Jacques Brunel oggi in conferenza stampa a Durban, dopo l’annuncio del XV titolare che sabato al “Kings Park” di Durban affronterà

il Sudafrica nella prima giornata del tour estivo.

“Sappiamo bene quale è la strada che vogliamo percorrere ed il nostro percorso di crescita passa inevitabilmente dal confronto contro i migliori”

ha detto il CT. “Sudafrica, Samoa e Scozia sono tutte squadre davanti a noi nel ranking, sarà un tour molto importante per noi per continuare a

progredire” ha dichiarato Brunel.

“Vogliamo mantenere lo spirito e le ambizioni del 6 Nazioni – ha aggiunto l’allenatore dell’Italia – ma al tempo stesso vedere nuovi

ragazzi, capire se possono giocare a questo livello ed aumentare il nostro livello di competizione interna”.

Clicca qui per il video dela conferenza stampa di Jacques Brunel

Clicca qui per l’audio della conferenza stampa di Jacques Brunel

“Castrogiovanni – ha detto Brunel motivando le proprie scelte – non ha partecipato al raduno di Bormio per rimanere con i Tigers impegnati nella

Finale di Premiership e dopo la partita contro i British and Irish Lions è stato poco bene per qualche giorno. Cittadini ha lavorato regolarmente con

la squadra in queste settimane, per questo parte dall’inizio. Per quanto riguarda la scelta di Gori, credo in questo momento abbia qualcosa in più

di Botes anche se si tratta di due atleti piuttosto vicini per qualità di gioco. Penso che, in rapporto alla partita di sabato, Gori possa essere

più efficace”.

“E’ vero che siamo a fine stagione, ma non credo questo gruppo sia stanco. Certo ci sono giocatori come Parisse, Zanni o Masi con molti minuti

nelle gambe, ma anche ragazzi che non hanno giocato troppo con il club ed altri che rientrano da infortuni: mi auguro che avremo al giusta

freschezza” ha concluso il CT azzurro.

Domattina ultimo allenamento collettivo a Durban in mattinata, a seguire conferenza stampa di capitan Sergio Parisse e, nel pomeriggio, visita dei

calciatori al Kings Park: queste le ultime tappe di avvicinamento dell’Italrugby alla sfida contro il Sudafrica.







