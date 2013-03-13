[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] CITTADINI: &quot;VINCERE CON L'IRLANDA PER NOI E PER I NOSTRI TIFOSI&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] CITTADINI: "VINCERE CON L'IRLANDA PER NOI E PER I NOSTRI TIFOSI"

[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] CITTADINI: "VINCERE CON L'IRLANDA PER NOI E PER I NOSTRI TIFOSI"

di Redazione 13/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

CITTADINI: “VINCERE CON L’IRLANDA PER NOI E PER I NOSTRI TIFOSI”

FAVARO: “A TWICKENHAM IMPOSTO QUALCOSA MA PERSO, ORA VINCIAMO”

Roma – Giornata di recupero e riposo per gli Azzurri, che vedono avvicinarsi velocemente l’ultimo turno dell’RBS 6 Nazioni 2013 contro

l’Irlanda, ospite di Parisse e compagni sabato all’Olimpico di Roma nella giornata che chiude il Torneo.

Domani alle 14.00 il CT Brunel ufficializzerà la formazione per la partita contro gli uomini di Declan Kidney, quarti davanti all’Italia con una

vittoria ed un pareggio, ed il pilone destro Lorenzo Cittadini, tra i protagonisti della bella prestazione di Twickenham contro gli inglesi capolisti,

non nasconde le ambizioni personali e collettive: “Se sarò in campo o meno lo deciderà Brunel, io credo di essere pronto e sarei senza dubbio

felice di poter sfruttare l’occasione per dare il meglio e guadagnarmi sempre più spazio. In questo Torneo – ha detto il pilone bresciano della

Benetton e dell’Italia – ci sono molte cose positive, a cominciare dalla performance contro la Francia, ma non dobbiamo dimenticare le due brutte

prestazioni con Scozia e Galles. La gara contro l’Irlanda potrà dire tanto su questo nostro 6 Nazioni, offrire un giudizio positivo o negativo sul

nostro cammino per quanto credo che, anche nelle partite perse, la squadra abbia sempre fatto vedere qualcosa di buono”.

“La voglia di vincere – prosegue Cittadini – certo non ci manca, non abbiamo mai battuto l’Irlanda nel 6 Nazioni e farlo sabato, nell’ultima

giornata del Torneo, sarebbe il modo migliore per finire nel migliore dei modi tanto per noi che per lo straordinario pubblico dell’Olimpico:

sappiamo lo stadio sarà pieno, uno stimolo in più per dare il massimo”.

Clicca qui per la video-intervista a Lorenzo Cittadini

Clicca qui per l’audio-intervista a Lorenzo Cittadini

Clicca qui per la video-intervista a Simone Favaro

Clicca qui per l’audio-intervista a Simone Favaro

“Contro l’Inghilterra abbiamo preso fiducia, siamo riusciti ad imporre qualcosa – ha detto in conferenza stampa Simone Favaro – ma non

dobbiamo dimenticare che abbiamo perso, anche se la prestazione è stata soddisfacente. Ora ci aspetta una nuova battaglia, una sfida che vogliamo

vincere come vogliamo vincere ogni volta che andiamo in campo. Questo è il nostro spirito. Vincere sabato è fondamentale, inutile valutare il nostro

Torneo prima della gara contro gli irlandesi. Ne riparliamo domenica”.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp