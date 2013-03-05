[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] DE MARCHI: &quot;A TWICKENHAM PER RISCATTARE LE ULTIME PROVE&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] DE MARCHI: "A TWICKENHAM PER RISCATTARE LE ULTIME PROVE"

[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] DE MARCHI: "A TWICKENHAM PER RISCATTARE LE ULTIME PROVE"

di Redazione 05/03/2013

ITALIA v IRLANDA, RECORD DI VENDITE NEL WEEK-END: RESTANO 6000 BIGLIETTI

Roma – Si avvicina la sfida dell’Italrugby all’Irlanda, ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni, e l’attesa per l’evento che il 16 marzo

all’Olimpico di Roma chiude il Torneo 2013 degli Azzurri di Jacques Brunel è testimoniata dal forte incremento nelle vendite registrato nel fine

settimana.

Sono infatti oltre duemila i tagliandi staccati nel week-end per la sfida al XV in maglia verde, un quantitativo che – dopo il tutto esaurito per i

settori di curva raggiunto la settimana passata – riduce a circa seimila i biglietti ancora disponibili sugli spalti dell’Olimpico per l’ultima

giornata del 6 Nazioni.

Questi i prezzi dei biglietti ancora disponibili:

Intero/Ridotto U16-O65

Tribuna Monte Mario bassa 80€/64€

Tribuna Tevere bassa e media 70€/56€

Tribuna Monte Mario media 60€48€

Tribuna Tevere alta 50€/40€

Tribuna Monte Mario alta 40€/32€

Tribuna Tevere parterre 40€/32€

Distinti 25€/25€

Curve 15€/12€ - esaurito







