[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] ZANNI: &quot;RIPARTIAMO DALLA VOGLIA DI GIOCARE MOSTRATA ANCHE IN SCOZIA&quot;

di Redazione 19/02/2013

Roma – Lavoro sul campo ed in palestra oggi per l’Italrugby, che ha iniziato il conto alla rovescia verso la sfida di sabato all’Olimpico contro

il Galles, giro di boa dell’RBS 6 Nazioni 2013.

Gli Azzurri, dopo la vittoria all’esordio contro la Francia, hanno incassato una netta sconfitta contro la Scozia ad Edinburgo ed Alessandro Zanni,

uno dei veterani del gruppo di Jacques Brunel, non nasconde la voglia di riscatto: “Stiamo lavorando per migliorare dove siamo stati deficitari,

sono sicuro che sabato saremo pronti a fare una grande partita. Contro la Scozia siamo stati incapaci di reagire alla loro pressione sui punti

d’incontro e questo più di ogni altra cosa ha condizionato la nostra performance – ha detto l’avanti friulano – ma dobbiamo ripartire dallo

spirito positivo e dalla voglia di giocare che abbiamo dimostrato anche ad Edinburgo”.

CLICCA QUI PER LE VIDEO-INTERVISTE A ZANNI E MORISI

CLICCA QUI PER LE AUDIO-INTERVISTE A ZANNI E MORISI

Con capitan Parisse impegnato domani nell’udienza della LNR a seguito del cartellino rosso di sabato sera in Top14, Zanni è una delle possibili

alternative per la maglia numero otto: “”Ho già sostituito Sergio nel 2010, ma sono scelte che nel caso dovrà fare il CT. Derbyshire, Barbieri e

Vosawai giocano tutti in quel ruolo a Treviso, le soluzioni non mancano. Certo speriamo che Sergio possa essere in campo con noi, è il nostro

capitano, un vero leader ed un giocatore molto importante per noi. Una sua assenza sarebbe pesante, ma sono sicuro che nel caso sapremo dare più del

100% e sopperire alla sua assenza”.

Se Zanni è una presenza fissa nel giro dell’Italrugby dal 2005 ad oggi, il ventiduenne centro Luca Morisi – due caps all’attivo – è

rientrato nel gruppo dopo non essere stato selezionato per i primi due turni: “C’è una splendida atmosfera, è sempre piacevole ed interessante

stare qui. Il match contro il Galles sarà importante per capire realisticamente a cosa questo gruppo può ambire in questo 6 Nazioni. Il Galles? Una

grande squadra, completa, con trequarti che se lasciati fare possono essere davvero pericolosi”.





