[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] ZANNI: &quot;RIPARTIAMO DALLA VOGLIA DI GIOCARE MOSTRATA ANCHE IN SCOZIA&quot;

di Redazione
19/02/2013
ZANNI: “RIPARTIAMO DALLA VOGLIA DI GIOCARE MOSTRATA ANCHE IN SCOZIA”
Roma – Lavoro sul campo ed in palestra oggi per l’Italrugby, che ha iniziato il conto alla rovescia verso la sfida di sabato all’Olimpico contro
il Galles, giro di boa dell’RBS 6 Nazioni 2013.
Gli Azzurri, dopo la vittoria all’esordio contro la Francia, hanno incassato una netta sconfitta contro la Scozia ad Edinburgo ed Alessandro Zanni,
uno dei veterani del gruppo di Jacques Brunel, non nasconde la voglia di riscatto: “Stiamo lavorando per migliorare dove siamo stati deficitari,
sono sicuro che sabato saremo pronti a fare una grande partita. Contro la Scozia siamo stati incapaci di reagire alla loro pressione sui punti
d’incontro e questo più di ogni altra cosa ha condizionato la nostra performance – ha detto l’avanti friulano – ma dobbiamo ripartire dallo
spirito positivo e dalla voglia di giocare che abbiamo dimostrato anche ad Edinburgo”.
CLICCA QUI PER LE VIDEO-INTERVISTE A ZANNI E MORISI
CLICCA QUI PER LE AUDIO-INTERVISTE A ZANNI E MORISI
Con capitan Parisse impegnato domani nell’udienza della LNR a seguito del cartellino rosso di sabato sera in Top14, Zanni è una delle possibili
alternative per la maglia numero otto: “”Ho già sostituito Sergio nel 2010, ma sono scelte che nel caso dovrà fare il CT. Derbyshire, Barbieri e
Vosawai giocano tutti in quel ruolo a Treviso, le soluzioni non mancano. Certo speriamo che Sergio possa essere in campo con noi, è il nostro
capitano, un vero leader ed un giocatore molto importante per noi. Una sua assenza sarebbe pesante, ma sono sicuro che nel caso sapremo dare più del
100% e sopperire alla sua assenza”.
Se Zanni è una presenza fissa nel giro dell’Italrugby dal 2005 ad oggi, il ventiduenne centro Luca Morisi – due caps all’attivo – è
rientrato nel gruppo dopo non essere stato selezionato per i primi due turni: “C’è una splendida atmosfera, è sempre piacevole ed interessante
stare qui. Il match contro il Galles sarà importante per capire realisticamente a cosa questo gruppo può ambire in questo 6 Nazioni. Il Galles? Una
grande squadra, completa, con trequarti che se lasciati fare possono essere davvero pericolosi”.
Redazione