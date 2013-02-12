Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE]&nbsp;RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XV TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XV TURNO
La Federazione Italiana Rugby informa che il giocatore Filippo Giusti (Petrarca Padova), è stato messo a disposizione della Benetton Treviso dal
proprio Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il quindicesimo turno del RaboDirect PRO12 Leinster v Treviso di sabato 16 febbraio.
La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la
disponibilità e la sensibilità dimostrate.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Di Giandomenico e Tonna: le considerazioni dopo la gare di Dundee

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, IL GALLES ANNUNCIA IL XV PER LA TRASFERTA DI ROMA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019