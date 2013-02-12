[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XV TURNO
di Redazione
12/02/2013
RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS XV TURNO
La Federazione Italiana Rugby informa che il giocatore Filippo Giusti (Petrarca Padova), è stato messo a disposizione della Benetton Treviso dal
proprio Club di appartenenza, in qualità di permit-player, per il quindicesimo turno del RaboDirect PRO12 Leinster v Treviso di sabato 16 febbraio.
La Federazione Italiana Rugby desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alle Società del Campionato Italiano d'Eccellenza per la
disponibilità e la sensibilità dimostrate.
Redazione