[RUGBY NOTIZIE/VIDEO] BOTES, GLI SPRINGBOKS DA AVVERSARIO: &quot;ORGOGLIOSO DI SFIDARE IL MIO PAESE&quot;

[RUGBY NOTIZIE/VIDEO] BOTES, GLI SPRINGBOKS DA AVVERSARIO: "ORGOGLIOSO DI SFIDARE IL MIO PAESE"

di Redazione 04/06/2013

BOTES, GLI SPRINGBOKS DA AVVERSARIO: “ORGOGLIOSO DI SFIDARE IL MIO PAESE”

DA WORCESTER IN ARRIVO LA FAMIGLIA AL COMPLETO: “E TIFERANNO PER L’ITALIA”

Roma – Quando, giovedì pomeriggio, il CT Jacques Brunel ufficializzerà il XV titolare per il test-match dell’8 giugno (ore 17.15, diretta Sky

Sport) contro gli Springboks, turno inaugurale del quadrangolare estivo che vede gli Azzurri in Sudafrica, c’è da scommettere che Tobias Botes

sarà il più attento ed interessato tra i trentadue convocati ad ascoltare le scelte del tecnico francese.

Perché se per ogni rugbista affrontare il Sudafrica rappresenta di per sé un momento indimenticabile, per il ventinovenne mediano della Benetton

Treviso da un anno e mezzo nel giro della Nazionale italiana sfidare i Bokke vuol dire scendere in campo per sfidare il proprio Paese d’origine,

sfidare quella maglia verde-oro che quasi tutti i bambini della rainbow nation sognano dal momento in cui prendono in mano una palla ovale.

Clicca qui per la video-intervista a Tobias Botes sul canale Youtube di FIR (rights free)

Una percentuale che aumenta esponenzialmente tra i bambini afrikaans, i discendenti dei boeri arrivati nei territori sudafricani nel XVII secolo e

che, nel rugby, hanno trovato una religione ed un modo di vivere prima che uno sport. Come gli antenati di Toby, sbarcato a Treviso nel 2008 e

divenuto eleggibile per la maglia azzurra dopo i mondiale neozelandesi del 2011. Esordio a Parigi, nella prima partita di Brunel sulla panchina

italiana. Ora, la chance di andare in campo contro il proprio Paese e tanta attenzione da parte dei media sudafricani: “Non tornavo a casa da un

anno, sicuramente per me è una settimana speciale, aspetto sabato con tanto entusiasmo” ha detto il trequarti di Worcester, cittadina del Western

Cape dove la famiglia gestisce vigneti ed esporta frutta.

L’ultima volta ero venuto a trovare i miei genitori, adesso sono qui con la prospettiva di giocare contro gli Springboks e sono molto orgoglioso di

poterlo fare con la maglia dell’Italia. Giocare per i Boks è il sogno di ogni bambino sudafricano, io avrò l’onore di affrontarli e sono

entusiasta all’idea. Questa Italia viene da un Sei Nazioni positivo, adesso dobbiamo trovare continuità. Specialmente lontano da Roma, dalla nostra

casa: è il passo successivo che dobbiamo compiere per continuare a crescere. Vincere due partite in questo tour deve essere l’obiettivo a cui

mirare”.

Per sabato pomeriggio, al Kings Park di Durban, Botes sembra intanto aver fatto incetta di biglietti tra i compagni: “Da Worcester è in arrivo la

famiglia al completo. Ho comprato maglie della Nazionale per mio padre, mio cognato, mio fratello. Almeno dieci, giuro. Nessun dubbio, i Botes faranno

il tifo per l’Italia”.







