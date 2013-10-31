Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/VIDEO] #FACCEDARUGBYDAY, ITALIA v ARGENTINA FESTA DEL POPOLO OVALE

di Redazione 31/10/2013

#FACCEDARUGBYDAY, ITALIA v ARGENTINA FESTA DEL POPOLO OVALE

IL CARIPARMA TEST MATCH CONCLUSIVO COME FESTA IN CAMPO E FUORI



IL PALLONE VIAGGIA ATTRAVERSO LA FAMIGLIA OVALE SINO A SUA SANTITA’



Roma - #faccedarugby, atto secondo: a tre settimane da Italia v Argentina, ultima tappa dei Cariparma Test Match 2013, la community del rugby italiano

si da appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida ai Pumas che chiude il trittico autunnale di novembre per gli Azzurri di Jacques Brunel.



Sono gli Azzurri, ma non solo loro, i protagonisti del mini-spot sviluppato da FIR insieme a Red Hot per dare appuntamento ad appassionati, famiglie,

partner, amici della palla ovale alla partita contro il XV sudamericano, un pomeriggio che – come da tradizione per le partite del Foro Italico –

vuole andare oltre i semplici ottanta minuti di gioco per diventare un evento a trecentosessanta gradi, una festa delle sport da celebrare tutti

insieme dalla mattina sino allo spegnimento delle luci del palco allestito al Foro Italico.



Ecco allora che nel video da cinquanta secondi da oggi in rete su tutti i canali social della FIR, il pallone lanciato da Leonardo Ghiraldini – tra

i testimonial azzurri della campagna di comunicazione – passa nelle mani di alcuni degli amici, celebri ma non solo, della Nazionale.



Clicca qui per il video del #faccedarugbyday



L’oro olimpico del taekwondo Carlo Molfetta, il “collega” londinese Valerio Aspromonte oro a squadre nel fioretto, Fulvio Giuliani voce del

rugby di RTL102.5, Lorenzo Richelmy protagonista del film ovale “Il Terzo Tempo” in uscita nelle sale d’Italia proprio alla vigilia di Italia v

Argentina ma anche gli impiegati di Cariparma e Peugeot, il calciatore azzurro Antonio Candreva, la giovane promessa della pesistica Antonino

Pizzolato, una giovane autista di ATAC, l’azienda di trasporti romana: tutte #faccedarugby, tutti membri della grande famiglia dell’ovale italiano

che, all’appuntamento del 23 novembre, in un modo o nell’altro, ci saranno.





“L’Olimpico di Roma è un palcoscenico di livello assoluto – spiega Pier Luigi Bernabò, direttore area eventi della FIR – e per questo

motivo, anche alla luce del successo riscontrato dalla campagna social #faccedarugby lanciata lo scorso settembre, abbiamo pensato che la gara con

l’Argentina, in quanto tappa conclusiva dei Cariparma Test Match, potesse rappresentare il momento ideale per dare appuntamento ai membri della

nostra comunità: #faccedarugby è un’idea, un modo di essere, di vivere lo sport, di sentirsi parte di una famiglia. Ci piace pensare che tutti i

membri di questa famiglia vogliano ritrovarsi per un pomeriggio nella Capitale per sostenere l’Italia nel derby latino contro i Pumas, e per darsi

appuntamento al 22 febbraio, quando torneremo all’Olimpico, contro al Scozia, nella prima gara interna dell’RBS 6 Nazioni 2014. Vogliamo che quel

pallone lanciato dai nostri Azzurri passi idealmente per quante più mani possibili, diventando un messaggio di unità, un testimone dei nostri

valori, per arrivare il prossimo 22 novembre, alla vigilia della partita, nelle mani di Sua Santità Papa Francesco, a cui l’ovale verrà consegnato

dagli Azzurri in occasione dell’udienza privata con le due squadre”.







