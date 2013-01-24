[RUGBY NOTIZIE/VIDEO] MASI: &quot;CENTRO O ESTREMO, SONO A DISPOSIZIONE DELL'ITALIA&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/VIDEO] MASI: "CENTRO O ESTREMO, SONO A DISPOSIZIONE DELL'ITALIA"

di Redazione 24/01/2013

MASI: "CENTRO O ESTREMO, SONO A DISPOSIZIONE DELL'ITALIA"

Roma – Dopo la giornata di riposo concessa ieri dal CT Brunel, l’Italrugby è tornata a lavorare oggi sui campo del “Giulio Onesti” di Roma,

dove gli Azzurri resteranno in raduno sino a domani prima di tornare a radunarsi domenica in vista del debutto nell’RBS 6 Nazioni 2013 fissato per

il 3 febbraio all’Olimpico di Roma contro i vice-campioni del mondo della Francia.

Gli uomini di Brunel, a cui si è aggiunto ieri sera Martin Castrogiovanni - rimasto a riposo per i postumi di una fastidiosa influenza

gastrointestinale – si sono divisi tra campo e palestra e domani, dopo un ultimo allenamento mattutino faranno rientro a casa prima di ritrovarsi

nuovamente a Roma domenica sera per l’ultima fase di avvicinamento al debutto contro i francesi.

“Una squadra in forma, forte, ma che non ci spaventa. Stiamo lavorando bene, con serenità – ha detto Andrea Masi, utility back con oltre settanta

presenze all’attivo – sapendo che ci aspetta una gara impegnativa. Come hanno detto in tanti compagni e lo stesso CT, vogliamo essere ambiziosi e

continuare ad esprimerci come abbiamo fatto a novembre”.

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA VIDEO

Estremo in Nazionale, centro in Premiership con i London Wasps, Masi continua a mettersi a disposizione per ogni ruolo nella linea dei trequarti

dell’Italia: “L’importante è ritagliarmi sempre spazio per giocare e divertirmi sul campo. E’ vero che in Inghilterra sto giocando centro e

sto prendendo piacere ad esprimermi in questo ruolo, ma non è dove gioca Andrea Masi ad essere importante. Io sono a disposizione degli

