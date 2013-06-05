[RUGBY NOTIZIE/VIDEO] &quot;VOGLIA DI EMOZIONI, VOGLIA DI DIVERTIMENTO&quot;: IL VIDEO DEL 6 NAZIONI 2013

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/VIDEO] "VOGLIA DI EMOZIONI, VOGLIA DI DIVERTIMENTO": IL VIDEO DEL 6 NAZIONI 2013

di Redazione 05/06/2013

GAVAZZI: “CON LE IMMAGINI RACCONTIAMO LA NOSTRA CRESCITA IN CAMPO E FUORI”

Roma – Si possono raccontare due vittorie storiche su Francia ed Irlanda, 191.988 spettatori allo Stadio Olimpico in tre partite, emozioni uniche

vissute fuori e dentro dal campo - in poche parole l’RBS 6 Nazioni dell’Italrugby – in duecentotrentasei secondi?

La FIR prova a farlo con “Voglia di emozioni, voglia di divertimento”, seguito ideale di quel “Rugby, passione italiana” che l’anno scorso

aveva celebrato lo sbarco della palla ovale azzurra e del Torneo più antico e prestigioso del panorama sportivo mondiale nell’iconico stadio della

Capitale, nel palcoscenico senza pari del Foro Italico.

Sviluppato insieme alla casa di produzione Irida (www.iridaproduzioni.com), “Voglia di emozioni, voglia di divertimento” è qualcosa in più della

cronaca di quanto vissuto nel mese e mezzo trascorso tra il successo nel Trofeo Garibaldi contro la Francia e la prima vittoria nel 6 Nazioni sulla

bestia nera irlandese.

I quattro minuti di immagini raccolte nel corso delle tre partite interne giocate a Roma da Parisse e compagni vogliono essere al tempo stesso un

manifesto del rugby italiano, un avvincente racconto dei momenti indimenticabili vissuti sul prato da gioco, sugli spalti, nel Terzo Tempo Peroni

Village calato nel fantastico contesto del Foro dove decine di migliaia di tifosi di tutte le nazionalità si sono mescolati, conosciuti, divertiti

contribuendo in prima persona, con il loro spirito e la loro voglia di vivere un momento di festa e di sport, alla riuscita dell’evento.

Clicca qui per "Voglia di emozioni, voglia di divertimento" sul canale Youtube della FIR

Clicca qui per scaricare "Voglia di emozioni, voglia di divertimento" - rights free

“L’edizione 2013 del Torneo – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – non ci ha solamente regalato due grandi soddisfazioni

sportive ma ha contribuito nella sua globalità a qualificare ulteriormente la presenza dell’Italia nel Torneo. Nel video ritroviamo tutti quei

momenti che ci hanno emozionato, coinvolto, commosso e che mescolati assieme hanno il gusto di uno splendido cocktail e raccontano con il più diretto

degli strumenti, le immagini, la crescita avuta dalla nostra Nazionale sul campo e dalla nostra Federazione al di fuori” ha dichiarato il Presidente

della FIR, Alfredo Gavazzi.

“Voglio ringraziare gli Sponsor, le Istituzioni, le Società italiane e CONI Servizi, nostro partner nell’organizzazione del Torneo, per il

fondamentale contributo che ci hanno garantito e che ha avuto un ruolo fondamentale nella riuscita dell’evento” ha aggiunto il Presidente

federale.

“Emozionare e divertire, caratterizzarci e fare cultura dello sport. Questa è, deve essere, la missione della FIR e della struttura organizzativa

fuori dal campo. Sono le fondamenta del nostro movimento, del nostro sport, ciò che ci consentito di ottenere successo e consensi. Avevamo indicato

in 180.000 spettatori l’obiettivo di pubblico per il Torneo 2013, ne abbiamo portati all’Olimpico oltre centonovantamila e credo che la capacità

di trasmettere ad un pubblico sempre più numeroso i valori del nostro sport, averli fatti apprezzare e condividere ad una comunità sempre più

ampia, sia merito tanto di Sergio e dei suoi compagni che della macchina organizzativa federale. Con questo filmato, che sarà messo a disposizione di

tutte le Società per essere al tempo stesso testimonianza e strumento di promozione, abbiamo voluto sintetizzare i contenuti del 6 Nazioni 2013. Che,

ancora una volta, dovrà essere punto di partenza in vista dei prossimi impegni internazionali per confermarci e continuare a crescere come

Federazione” ha dichiarato Pierluigi Bernabò, responsabile dell’organizzazione degli eventi internazionali di FIR.







