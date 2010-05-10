Loading...

Rugby Old Day a Rovigo

Redazione

di Redazione

10/05/2010

Immaginatevi di mettere insieme 500 energumeni, sporchi di fango, all'interno di un centro sportivo. Il risultato potrebbe essere una rissa senza regole oppure uno splendido evento fatto di valori veri e genuini. E' quello che è successo a Rovigo, ad opera di Angelo "Banana" Visentin e dell'associazione "I Veci del Rugby", ovvero la squadra old che issa la bandiera rossoblu. Sabato (8 maggio 2010) presso lo Stadio Battaglini di Rovigo si è tenuto un torneo di old rugby, cioè di quelle squadre i cui giocatori hanno almeno 35 anni e che rispetta delle regole particolari. Ecco l'evento dalle stesse parole dell'organizzatore:
Sono molto soddisfatto della giornata, tanta felicità e amicizia nessun incidente. Terzo tempo meraviglioso anche con la visita finale della Femi-Cz Rugby Rovigo di ritorno da Prato,  a cui sono stati tributati gli onori con la fanfara dei Bersaglieri
Qualche numero dell'evento: 24 squadre, 36 partite (da 20 minuti ciascuna), circa 700 spettatori e infiniti litri di birra e numero di panini. Risultati e classifiche: non pervenuti, ha vinto il divertimento. In campo e fuori dal campo tre generazioni di vita: nonni e genitori in campo, e bimbi che correvano tra un prato e l'altro, ammirando i genitori giocare ed emulandoli con la palla ovale in mano. Un esempio di come lo sport possa diventare veicolo educativo, a differenza di tristi "milionari" episodi che ogni giorno siamo costretti a vedere attraverso i media. Viva il rugby, vivi i buoni esempi e viva lo sport come formazione di persone migliori! La galleria completa nell'album picasa Trofeo Old rugby Rovigo.
