RUGBY REGGIO A SAN DONA', IN PALIO LA NONA PIAZZA

di Redazione 18/04/2013





Dopo una corsa lunga 19 delle 22 giornate di campionato, il Rugby Reggio non solo ha messo in sicurezza la permanenza in Eccellenza, ma è anche

riuscito a scalare un’ulteriore posizione di classifica: ora è nono, avendo sorpassato, sabato scorso, l’ M-Three San Donà.



Una graduatoria già definitiva? Assolutamente no, poiché sabato (20, allo Stadio Mario e Romolo Pacifici di San Donà, calcio d’inizio alle 16) ci

sarà proprio lo scontro diretto con i biancoazzurri locali. Un’altra prova-maturità aspetta dunque i “Diavoli” di Sandro Ghini.



I successi ottenuti negli ultimi due turni di campionato lasciano intendere il raggiungimento di una condizione ottimale; ma sarà solo il campo a

confermarne la veridicità. Il sogno in casa rossonera, inutile nasconderlo, è quello di riuscire a realizzare un filotto di quattro vittorie,

performance mai ottenuta finora nel massimo campionato. Diciamo che siamo a metà impresa. E diciamo pure che, tra il dire e il fare, c’è di mezzo

non solo il proverbiale mare, e il prevedibile disaccordo dei veneti, ma pure l’allestimento di una formazione che appare, ancora una volta, tutta

in divenire: per rientri dall’infermeria, ma pure per contemporanei ingressi.



Per cui, stante la situazione attuale, questa dovrebbe essere la formazione iniziale reggiana:



Malneeck, Castagnoli, Daupi, Mantovani, Torri, Bricoli, Cigarini, Vaki, Mannato, Scalvi Filippo, Pulli, De Bruin, Rizzelli, Scalvi Giovanni, Goti.



a disposizione: Orabona, Bigi, Lanfredi, Delendati, Torlai, Silva, Giannotti, Russotto.







