RUGBY REGGIO CONTRO I CAVALIERI CERCA IL RISCATTO

di Redazione 28/09/2012

RUGBY REGGIO CERCA IL RISCATTO CONTRO I CAVALIERI PRATO Inutile negarlo. La sconfitta di Padova rischiava di portare con sé, oltre al frutto amaro della sonora lezione, altre bacche indigeste: come il dubbio sul tipo di preparazione fin qui svolta, su eventuali limiti di carattere, sulle proprie potenzialità offensive. E’ su questi aspetti che Sandro Ghini, il tecnico della formazione rossonera, ha lavorato in settimana. “Per capire e convincerci, io per primo e i ragazzi a seguire – conferma lui stesso – che quanto espresso sabato scorso al “Geremia” non era certamente quel che ci aspettavamo e quanto la squadra valga potenzialmente. Di chi le colpe? Se deve esserci un capro espiatorio, non ho alcuna difficoltà ad assumermene la responsabilità. Ma quel che conta è che tutti hanno capito che quello di Padova deve essere considerato semplicemente come un passo falso; non da dimenticare, ma anzi da tenere bene a mente come comportamento da mai più ripetere. Mi sento di dire che il messaggio è passato, e che in tutti ho riscontrato oggi una volontà di riscatto che mi fa ben sperare. Certo siamo anche consci che quelli che arrivano domenica alla Canalina sono i vice-campioni d’Italia della scorsa stagione; ma nel rugby non può esserci spazio per la sudditanza. In altre parole, andiamo in campo con la convinzione di poter fare risultato”. Questa la probabile formazione: Castagnoli, Daupi, Mantovani, Carbone, Mora, Fontanesi, Cigarini, Mannato, Vaki, Torlai, Perrone, Pulli, Lanfredi, Bigi, Fontana. Mentre saranno a disposizione per i cambi: Rizzelli, Scalvi Giovanni, Orabona, Delendati, Scalvi Filippo, Bricoli, Russotto, Shinomiya.

