RUGBY REGGIO, CONTRO I CROCIATI L'ULTIMA CASALINGA DI STAGIONE
di Redazione
25/04/2013
Sabato (campo della Canalina, ore 16) per il Rugby Reggio sarà tempo dell’ultima partita interna di questo lungo campionato di Eccellenza
2012-2013. Detta così, però, la cosa suona ancora molto burocratica, poco più che statistica.
La verità, al contrario, è che sabato non è solo in programma una partita di rugby, come recita il calendario, ma più precisamente “il Derby”
tra Reggio e Parma (ramo Crociati). Che poi lo chiamiate dell’Enza, del Grana o di qualsiasi altra cosa possa esistere in comune lungo quel tratto
della via Emilia che va dal Crostolo al Parma, poco importa. Quel che conta è che, in questi casi, a perdere non ci sta nessuno.
Lo scorso anno, complice anche un errore regolamentare dei parmensi, finì 2 vittorie a zero per Reggio. Quest’anno i Diavoli di Sandro Ghini hanno
già sbancato il tavolo crociato all’andata, con una meta-beffa-di rimonta all’ultimo secondo di gara. E già si vocifera, nell’ambiente attorno
alla Club House di via Assalini, che in caso di nuova vittoria verrebbe avviata una raccolta di firme tendente a modificare la definizione del Re dei
formaggi in: “Reggiano-Parmigiano”.
Immancabili sfottò a parte, resta la realtà di un Rugby Reggio già da tempo tranquillamente salvo, e autore nell’insieme di una soddisfacente
stagione, e di un Crociati Parma rinato dopo la meritata e corposa vittoria contro le Fiamme Oro; successo che ha di colpo ridato vita, e sostanza, a
speranze di salvezza.
Se ne può concludere che sarà dunque una partita vera; alla quale, se possibile, non mancare.
E per affrontarla al meglio coach Ghini ha convocato questa formazione di partenza: Castagnoli, Giannotti, Malneeck, Mantovani, Daupi, Bricoli,
Cigarini, Mannato, Torlai, Scalvi Filippo, De Bruin, Pulli, Fontana, Bigi, Rizzelli.
A disposizione: Lanfredi, Scalvi Giovanni, Lanzano, Delendati, Bezzi, Caselli, Torri, Silva.
