RUGBY REGGIO, CONTRO I CROCIATI L'ULTIMA CASALINGA DI STAGIONE

di Redazione 25/04/2013

Sabato (campo della Canalina, ore 16) per il Rugby Reggio sarà tempo dell’ultima partita interna di questo lungo campionato di Eccellenza

2012-2013. Detta così, però, la cosa suona ancora molto burocratica, poco più che statistica.



La verità, al contrario, è che sabato non è solo in programma una partita di rugby, come recita il calendario, ma più precisamente “il Derby”

tra Reggio e Parma (ramo Crociati). Che poi lo chiamiate dell’Enza, del Grana o di qualsiasi altra cosa possa esistere in comune lungo quel tratto

della via Emilia che va dal Crostolo al Parma, poco importa. Quel che conta è che, in questi casi, a perdere non ci sta nessuno.



Lo scorso anno, complice anche un errore regolamentare dei parmensi, finì 2 vittorie a zero per Reggio. Quest’anno i Diavoli di Sandro Ghini hanno

già sbancato il tavolo crociato all’andata, con una meta-beffa-di rimonta all’ultimo secondo di gara. E già si vocifera, nell’ambiente attorno

alla Club House di via Assalini, che in caso di nuova vittoria verrebbe avviata una raccolta di firme tendente a modificare la definizione del Re dei

formaggi in: “Reggiano-Parmigiano”.



Immancabili sfottò a parte, resta la realtà di un Rugby Reggio già da tempo tranquillamente salvo, e autore nell’insieme di una soddisfacente

stagione, e di un Crociati Parma rinato dopo la meritata e corposa vittoria contro le Fiamme Oro; successo che ha di colpo ridato vita, e sostanza, a

speranze di salvezza.



Se ne può concludere che sarà dunque una partita vera; alla quale, se possibile, non mancare.



E per affrontarla al meglio coach Ghini ha convocato questa formazione di partenza: Castagnoli, Giannotti, Malneeck, Mantovani, Daupi, Bricoli,

Cigarini, Mannato, Torlai, Scalvi Filippo, De Bruin, Pulli, Fontana, Bigi, Rizzelli.



A disposizione: Lanfredi, Scalvi Giovanni, Lanzano, Delendati, Bezzi, Caselli, Torri, Silva.







