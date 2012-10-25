Home RUGBY REGGIO, IL XV ANTI-VIADANA

RUGBY REGGIO, IL XV ANTI-VIADANA Per l'incontro con la più in forma del campionato, il Viadana schiacciasassi dei primi tre turni di campionato (sabato, campo della Canalina, calcio di inizio anticipato alle 15), il Rugby Reggio recupera alcuni dei suoi elementi di punta, ma non può ancora permettersi la formazione ideale: Johan De Bruyn, terza linea di passaporto sudafricano, atteso a lungo in questi mesi, prima per impegni nel campionato di casa, poi per un inaspettato infortunio muscolare, sarà costretto a rinviare nuovamente il suo esordio sul terreno della Canalina. Rientrano invece sia l'argentino Mantovani che il giovane talento parmense Silva, così che finalmente la linea arretrata rossonera potrà proporsi nel suo assetto definitivo (nuovi arrivi dalla Nuova Zelanda permettendo). "So che affronteremo la squadra apparsa più forte in questo inizio di campionato, ma questo deve servirci da stimolo. Perciò quel che mi aspetto e' che continuino quei progressi che siamo stati capaci di esprimere negli ultimi impegni. Insomma, andiamo in campo per andare finalmente alla ricerca di punti". Questa la probabile formazione rossonera: Castagnoli; Daupi, Giannotti, Silva, Mantovani; Torri, Cigarini; Mannato, Vaky, Scalvi Filippo; Pulli, Perrone; Lanfredi, Bigi, Fontana. A disposizione: Lanzano, Scalvi Giovanni, Orabona, Bezzi, Delendati, Bricoli, Russotto, Carbone.

