RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE CHE OSPITA LE FIAMME ORO
di Redazione
21/03/2013
Scritto da Ufficio Stampa Rugby Reggio
RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER LE FIAMME ORO
Sabato (Campo della Canalina, inizio ore 15) riprende il campionato di Eccellenza, dopo la gradevolissima sosta che ha permesso a tutti gli
appassionati di rugby di godere del primo successo degli Azzurri nei confronti dell’Irlanda.
Smaltiti, a fatica, gli echi di quell’entusiasmo, per la compagine rossonera guidata da Sandro Ghini è venuta l’ora di dare consistenza concreta
a quei segni di progresso evidenziati nella seconda fase del girone di andata, poi evaporati ad inizio ritorno causa calendario “impossibile”.
Adesso, già messi alle spalle gli incontri con quattro delle prime sei della classifica, segnati da altrettante sconfitte, è venuto il tempo delle
sfide possibili: quelle in cui i nostri “diavoli” se la possono giocare quantomeno alla pari.
E sabato ecco arrivare in via Assalini le “Fiamme Oro”, compagine per la quale termini come “storiche” e “gloriose” si sprecano, ma a
ragion veduta (5 scudetti tricolori, più coppe varie e titoli minori).
La compagine guidata da Pasquale Presutti scenderà tra l’altro in campo con il lutto al braccio per la recentissima scomparsa di Antonio
Manganelli, il Capo della Polizia che si prodigò, negli anni di difficoltà, perché le Fiamme ritrovassero lo spazio che loro spettava nel mondo
della pallaovale italiana.
A tanto degni avversari, posizionati in classifica giusto una vittoria davanti al Rugby Reggio, Sandro Ghini potrà opporre un XV iniziale pressoché
al completo, considerando il probabile recupero di Viliami Vaki.
Questa così la formazione reggiana: Malneek, Russotto, Castagnoli, Mantovani, Giannotti, Bricoli, Cigarini, Be Bruin, Mannato, Vaki, Perrone, Pulli,
Lanfredi, Scalvi, Rizzelli. Ancora “in progress” la panchina.
Rugby Reggio - Ufficio Stampa
Anselmo Renato Ballabeni
Mob. +39.347.2287887
Tel. 0522 283793
@ [email protected] ( mailto:[email protected] ) - [email protected]
( mailto:[email protected] )www.rugbyreggio.it ( http://www.rugbyreggio.it )
Redazione