RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE IL DERBY COI CROCIATI
di Redazione
03/01/2013
Il 2013 pone immediatamente il Rugby Reggio di fronte a un esame di maturità.
I rossoneri di Sandro Ghini sono infatti chiamati sabato (ore 15, campo di Moletolo) alla sfida con i Crociati Parma; se non un vero e proprio
spareggio salvezza, almeno per i reggiani, certamente la partita più importante di questo scorcio di stagione.
Una vittoria significherebbe tranquillità assoluta fino al termine del campionato, con possibilità di alzare le mire verso climi più temperati
della classifica; un risultato diverso vorrebbe invece dire essere nuovamente trascinati in un pantano agonistico dal quale è assai meglio restare
distanti.
Alla sfida il Rugby Reggio si presenta con la formazione titolare e totalmente motivato, senza cedere alle tentazioni illusorie di certi canti di
sirena, provenienti dalla Cariddi parmense, che racconterebbero di una squadra avversaria in piena crisi tecnica e societaria.
E’ quanto pensa anche Sandro Ghini: “Non conosco l’attuale, reale situazione societaria dei nostri avversari; ma quel che so di certo è che in
queste occasioni l’unica certezza è di ritrovarsi a fare i conti con un gruppo ipermotivato a dimostrare a destra e manca che certe nuove scelte
interne possono essere sbagliate. Insomma, immagino una partita durissima; e i punti in più che abbiamo attualmente in classifica sarà bene
dimenticarceli, lasciarli negli spogliatoi; e cercare di farvi ritorno con un altro bottino da aggiungere a quelli”.
Questa la formazione reggiana: Malneek, Giannotti, Castagnoli, Daupi, Mantovani, Bricoli, Cigarini, Vaky, Mannato, Scalvi Filippo, Pulli, De Bruyn,
Lanfredi, Scalvi Giovanni, Goti. A disposizione: Rizzelli, Bigi, Lanzano, Bezzi, Perrone, Delendati, Torri, Silva.
Redazione