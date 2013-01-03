RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE IL DERBY COI CROCIATI

Il 2013 pone immediatamente il Rugby Reggio di fronte a un esame di maturità.

I rossoneri di Sandro Ghini sono infatti chiamati sabato (ore 15, campo di Moletolo) alla sfida con i Crociati Parma; se non un vero e proprio

spareggio salvezza, almeno per i reggiani, certamente la partita più importante di questo scorcio di stagione.

Una vittoria significherebbe tranquillità assoluta fino al termine del campionato, con possibilità di alzare le mire verso climi più temperati

della classifica; un risultato diverso vorrebbe invece dire essere nuovamente trascinati in un pantano agonistico dal quale è assai meglio restare

distanti.

Alla sfida il Rugby Reggio si presenta con la formazione titolare e totalmente motivato, senza cedere alle tentazioni illusorie di certi canti di

sirena, provenienti dalla Cariddi parmense, che racconterebbero di una squadra avversaria in piena crisi tecnica e societaria.

E’ quanto pensa anche Sandro Ghini: “Non conosco l’attuale, reale situazione societaria dei nostri avversari; ma quel che so di certo è che in

queste occasioni l’unica certezza è di ritrovarsi a fare i conti con un gruppo ipermotivato a dimostrare a destra e manca che certe nuove scelte

interne possono essere sbagliate. Insomma, immagino una partita durissima; e i punti in più che abbiamo attualmente in classifica sarà bene

dimenticarceli, lasciarli negli spogliatoi; e cercare di farvi ritorno con un altro bottino da aggiungere a quelli”.

Questa la formazione reggiana: Malneek, Giannotti, Castagnoli, Daupi, Mantovani, Bricoli, Cigarini, Vaky, Mannato, Scalvi Filippo, Pulli, De Bruyn,

Lanfredi, Scalvi Giovanni, Goti. A disposizione: Rizzelli, Bigi, Lanzano, Bezzi, Perrone, Delendati, Torri, Silva.



