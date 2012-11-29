Home RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI ROMA

RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI ROMA

di Redazione 29/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI ROMA Per l’8° turno del campionato di Eccellenza (contro la Mantovani Lazio 1927, sabato alle 14,30, campo Giulio Onesti) il Rugby Reggio fa nuovamente rotta su Roma, dopo l’impegno con le Fiamme Oro di inizio novembre. Ma a meno di un mese di distanza da quella che si sarebbe poi rivelata una corposa sconfitta, situazione e animo in casa rossonera sono totalmente cambiati: l’arrivo dei due rinforzi stranieri, Johan De Bruyn e Robbie Malneek, e, con loro, la presa di coscienza delle proprie potenzialità, hanno portato alle due vittorie consecutive di Rovigo e con l’Aquila, rinnovando al contempo mire e ambizioni della società. “Ma ora viene la parte più difficile – precisa il tecnico Sandro Ghini – perché siamo chiamati a confermare questi risultati. Noi ci crediamo, anche se consci di affrontare un ottimo XV. Ci viene in aiuto anche il fatto di poter schierare quasi la stessa formazione scesa in campo domenica scorsa, con la sola eccezione, purtroppo, di Ivan Perrone, ancora acciaccato”. Questa dunque la probabile formazione iniziale: Malneek; Castagnoli, Daupi, Mantovani, Giannotti; Bricoli, Cigarini; Mannato, Filippo Scalvi, Vaky; Delendati, Pulli; Lanfredi, Giovanni Scalvi, Lanzano. A disposizione: Orabona, Bigi, Rizzelli, Bezzi, Russotto, Torri, Silva.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione