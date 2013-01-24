RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE I CAMPIONI D'ITALIA
di Redazione
24/01/2013
RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE I CAMPIONI D'ITALIA
Sabato ritorna il Campionato di Eccellenza, con il suo ultimo appuntamento del girone di andata.
Alla Canalina (calcio d’inizio anticipato alle 14) arriva la squadra Campione d’Italia, quel Calvisano, ricco di talenti e di una perfetta
organizzazione societaria, che lo scorso anno rappresentò per molti una sorpresa; non però per coloro che ne avevano seguito la misurata,
pianificata, intelligente ricostruzione.
Pronostico chiuso dunque? E perché mai. I rossoneri di Ghini quest’anno ci hanno abituato alle prestazioni più disparate: da quelle, incerte,
iniziali, ad altre, più vicine nel tempo, sinceramente esaltanti. Perché allora non sperare? Costa un nonnulla ed è comunque assai piacevole.
A tentare la concretizzazione del sogno saranno: Lanfredi, Scalvi, Goti, De Bruyn, Delendati, Torlai, Vaki, Mannato, Cigarini, Bricoli, Mantovani,
Torri, Giannotti, Castagnoli, Malneek.
A disposizione: Lanzano, Bigi, Rizzelli, Pulli, Bezzi, Daupi, Silva, Fontanesi
