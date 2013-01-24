Home RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE I CAMPIONI D'ITALIA

RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE I CAMPIONI D'ITALIA

di Redazione 24/01/2013

RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE I CAMPIONI D'ITALIA

Sabato ritorna il Campionato di Eccellenza, con il suo ultimo appuntamento del girone di andata.

Alla Canalina (calcio d’inizio anticipato alle 14) arriva la squadra Campione d’Italia, quel Calvisano, ricco di talenti e di una perfetta

organizzazione societaria, che lo scorso anno rappresentò per molti una sorpresa; non però per coloro che ne avevano seguito la misurata,

pianificata, intelligente ricostruzione.

Pronostico chiuso dunque? E perché mai. I rossoneri di Ghini quest’anno ci hanno abituato alle prestazioni più disparate: da quelle, incerte,

iniziali, ad altre, più vicine nel tempo, sinceramente esaltanti. Perché allora non sperare? Costa un nonnulla ed è comunque assai piacevole.

A tentare la concretizzazione del sogno saranno: Lanfredi, Scalvi, Goti, De Bruyn, Delendati, Torlai, Vaki, Mannato, Cigarini, Bricoli, Mantovani,

Torri, Giannotti, Castagnoli, Malneek.

A disposizione: Lanzano, Bigi, Rizzelli, Pulli, Bezzi, Daupi, Silva, Fontanesi





Redazione