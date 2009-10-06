RUGBY ROVIGO BUSINESS SCHOOL 2

Loading...

06/10/2009

Si è tenuto oggi dalle ore 9 alle ore  17,30  presso lo Stadio Battaglini la  prima giornata della Rugby Rovigo Business School. Da un’idea di Antonio  Pagano sviluppata e messa a punto, in collaborazione con psicologi del  lavoro ed esperti in formazione manageriale. La Rugby Rovigo Business  School basata sul rugby, sulla sua storia, i suoi valori e le sue regole  come perfetta metafora delle dinamiche aziendali, del team building, del  coaching è l’ideale per formare, allenare e motivare i manager.” L’esordio  di oggi con l’intero staff di un punto vendita Conad Centro Nord del  bergamasco è stato un successo. Sia i tecnici coinvolti sia i giocatori sono  sembrati interessati ed entusiasti dell’iniziativa” ha commentato il  Direttore Genrale della FEMI-CZ Rugby Rovigo Antonio Pagano. “Mi auguro sia  solo il primo passo per creare qualcosa di importante, duraturo e portatore  di risorse economiche oltre  che di visibilità e prestigio qui a Rovigo” ha aggiunto Pagano.
