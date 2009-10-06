Home Senza categoria RUGBY ROVIGO BUSINESS SCHOOL 2

di Redazione 06/10/2009

Si è tenuto oggi dalle ore 9 alle ore 17,30 presso lo Stadio Battaglini la prima giornata della Rugby Rovigo Business School. Da un’idea di Antonio Pagano sviluppata e messa a punto, in collaborazione con psicologi del lavoro ed esperti in formazione manageriale. La Rugby Rovigo Business School basata sul rugby, sulla sua storia, i suoi valori e le sue regole come perfetta metafora delle dinamiche aziendali, del team building, del coaching è l’ideale per formare, allenare e motivare i manager.” L’esordio di oggi con l’intero staff di un punto vendita Conad Centro Nord del bergamasco è stato un successo. Sia i tecnici coinvolti sia i giocatori sono sembrati interessati ed entusiasti dell’iniziativa” ha commentato il Direttore Genrale della FEMI-CZ Rugby Rovigo Antonio Pagano. “Mi auguro sia solo il primo passo per creare qualcosa di importante, duraturo e portatore di risorse economiche oltre che di visibilità e prestigio qui a Rovigo” ha aggiunto Pagano.

