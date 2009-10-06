Home Senza categoria RUGBY ROVIGO BUSINESS SCHOOL

RUGBY ROVIGO BUSINESS SCHOOL

di Redazione 06/10/2009

Si terrà domani 6 ottobre dalle ore 9 alle ore 17,30 presso lo Stadio Battaglini la prima giornata della Rugby Rovigo Business School. Da un’idea di Antonio Pagano sviluppata e messa a punto, in collaborazione con psicologi del lavoro ed esperti in formazione manageriale. la Rugby Rovigo Business School basata sul rugby per formare, allenare e motivare i manager. La nostra equipe impiega il Club e il team come base logistica e palestra sul campo a cui si aggiungono le parti in aula, applicando la massima customizzazione alle diverse esigenze del cliente, singoli manager o aziende e associazioni di categoria. Il rugby, sport di squadra per eccellenza, è una straordinaria metafora delle dinamiche aziendali, in cui il gioco di squadra è fondamentale per il successo di ogni progetto. I corsi della Rugby Business School sono teorico-pratici e prevedono una parte in aula e una "on pitch".Le situazioni di gioco simulate sono diverse e tutte senza rischi. In caso di differenti capacità fisiche (età, sesso, condizioni fisiche ecc.) saranno attribuiti ruoli adeguati alle diverse situazioni. Sul campo i partecipanti sono seguiti da uno staff composto da un esperto di management, da un esperto di rugby, da uno psicologo e da alcuni giocatori e coach del team FEMI-CZ RUGBY ROVIGO. Il percorso alternerà momenti di simulazione sul campo a momenti in aula di trasposizione delle dinamiche di gioco in suggestioni manageriali. Un'ultima importante considerazione: i corsi della Rugby Rovigo Business School sono molto efficaci sul piano della formazione ma anche molto divertenti, il che aumenta in modo esponenziale il tasso di gradimento e di apprendimento dei partecipanti. L’esordio è fissato per il domani con i dipendenti della Conad Nord Italia.

