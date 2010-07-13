Home Senza categoria Rugby Rovigo Delta - CdA

di Redazione 13/07/2010

Spett.le Giornale, egr. Giornalista, ieri si è svolto il CdA della Rugby Rovigo Delta durante il quale sono state prese ulteriori importanti decisioni. Innanzitutto, sulla vicenda Casellato, comunichiamo quanto segue. La Rugby Rovigo Delta srl vuole esprimere il suo rammarico per le inopinate dimissioni del sig. Casellato; si era brevissimamente iniziato un cammino insieme per costruire la squadra per il nuovo campionato e tutto ciò in perfetta armonia, come dimostrano gli elenchi forniti dall’allenatore ed i passi mossi da noi per soddisfare le Sue esigenze. Tuttavia comprendiamo che il prolungato stress del finale dello scorso campionato, così brillantemente e sfortunatamente condotto, abbiano fiaccato il sig. Casellato, unitamente alla distanza da Treviso a Rovigo. Con spirito di piena amicizia gli auguriamo di ristabilirsi prontamente e di tornare ad allenare, attività che è padrona del suo cuore. In primis l'ufficialità della nomina del sig. Polla Roux come allenatore della prima squadra. Tecnico esperto ed aggiornato, Rodigino d'adozione e amato dai tifosi, il nuovo Mister guiderà la quadra per la prossima stagione sportiva. E' stato definito lo sponsor Tecnico per la stagione 2010/2011: sara' MACRON che sta investendo molto sul rugby a Rovigo. Il merchandising degli indumenti ufficiali si potrà acquistare presso i due punti vendita della citta': ENGAGE snc di Dolcetto Mattia & C. e BOREGGIO SPORT snc di Boreggio Fausto e Fabio. Giocatori: conferme di trattative gia' accordate, con firma dei contratti di Pedrazzi, Badocchi, Dolcetto, Boccalon e Damiano. C'è stato anche l'accordo per Lubian Edoardo che sarà formalizzato nei prossimi giorni. Colpo di mercato: Marko Stanojevic, fa ufficialmente parte della squadra. Infine, ma non per importanza, il CdA ha deciso di accogliere all'unanimità e di buon grado, la richiesta del presidente delle Posse Rossoblu, Enrico Ruzza, di avere una stanza a loro dedicata all'interno della sede di via Alfieri. Tale locale verrà assegnato in comodato d'uso gratuito. Siamo felici di poter condividere gli ambienti della sede con la tifoseria più organizzata e coreografica d'Italia. Cordiali saluti. Antonio Zambelli

