RUGBY ROVIGO DELTA E RUGBY ROVIGO JUNIOR REMANO NELLA STESSA DIREZIONE

di Redazione 11/07/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 5 del 11.07.2012 RUGBY ROVIGO DELTA E RUGBY ROVIGO JUNIOR REMANO NELLA STESSA DIREZIONE In questa fase di preparazione del rinnovo dei vertici della Federazione Italiana Rugby le Società Rugby Rovigo Delta e Rugby Rovigo Junior, attraverso i loro presidenti Francesco Zambelli e Luigi Costato, confermano il loro pieno accordo sulla necessità che il candidato alla presidenza federale assicuri un sostegno maggiore alle società di Eccellenza e al settore giovanile, poiché sia le une che le altre sono il vero nerbo del rugby italiano. Luigi Costato prende atto che l'adesione della Rugby Rovigo Delta alla candidatura di Almerino Zatta non è una cambiale in bianco, ma è frutto della condivisione del programma proposto e delle riconosciute qualità del candidato stesso. Da parte sua la Rugby Rovigo Junior si riconosce nel movimento rugbistico rodigino e insiste nel chiarire che esiste una piena concordia nella gestione delle due società, che si fonda anche sulla grande amicizia e stima che lega i due presidenti Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

