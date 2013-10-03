Home Senza categoria [RUGBY VIADANA] CONTRO SAN DONA' OBIETTIVO RISCATTO

[RUGBY VIADANA] CONTRO SAN DONA' OBIETTIVO RISCATTO

di Redazione 03/10/2013

CONTRO SAN DONA' OBIETTIVO RISCATTO



Viadana cerca un pronto riscatto alla terza giornata di campionato dopo la sconfitta di sette giorni fa. Sabato arriva allo Zaffanella il San Donà

reduce da una prova assai convincente con I Cavalieri Prato, dunque una sfida che si preannuncia adrenalinica per come le due squadre si presentano al

confronto.

ROWLAND PHILLIPS: “La formazione di coach Wright ha avuto un esordio difficile in casa del Calvisano, ma ha saputo trovare subito una buona

quadratura alla seconda di campionato dove ha mostrato la giusta mentalità e la volontà di giocare un rugby molto propositivo grazie anche alla

gestione da parte dei mediani. Spostando il focus su Viadana, dopo l’analisi al video della partita della settimana scorsa, sono emersi errori

legati soprattutto al mancato rispetto del piano di gioco, in larga misura nel primo tempo. Tale situazione non dovrà ripetersi con il San Donà”.

Il XV giallonero che parte dal primo minuto nella sfida di sabato (K.O. ore 16) cambia volto in tutti i reparti. Nella cerniera prendono posto

Travagli e Fenner, mentre nel mezzo fa il suo esordio in campionato Yakopo con la maglia numero 13 con Sanchez che si schiera primo centro. Altro

atleta che gioca la sua “prima” è il blindside flanker Du Plessis affiancato in terza linea da Pelizzari e Barbieri numero 7. Inedita dal primo

minuto anche la prima linea con Bigi al tallonaggio stretto tra i piloni Coletti e Gilding, quest’ultimo scelto come capitano di giornata per

l’assenza di Pizarro. “Abbiamo fatto tanti cambi rispetto alla partita di sabato scorso – sottolinea coach Phillips – perché le opzioni a

nostra disposizione sono molte e di qualità e quindi, valutato il lavoro durante tutta la settimana, la scelta della formazione ha tenuto conto di

tutti questi fattori e penso che dia ampie garanzie”. L’arbitro designato è il Sig. Roscini di Milano.

RUGBY VIADANA: Gennari; Robertson, Yakopo, Sanchez, Sintich; Fenner, Travagli; Pelizzari, Barbieri, Du Plessis; Horn, Minari; Gilding (cap), Bigi,

Coletti.

A disp.: Cenedese, Ant. Denti, Cagna, Padrò, Manuini, Kh. Apperley, Ke. Apperley, G. Pavan.







