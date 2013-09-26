Home Senza categoria [RUGBY VIADANA] E' GIA' BIG-MATCH, ALLO ZAFFANELLA ARRIVA IL ROVIGO

di Redazione 26/09/2013

VIADANA, E' GIA' BIG-MATCH: ALLO ZAFFANELLA ARRIVA LA VEA-FEMICZ ROVIGO



Cresce la febbre per la sfida Viadana vs Rovigo giunta alla 27a tappa. Lo scorso anno la partita terminò con la vittoria dei gialloneri (16-12)

mentre nella gara di ritorno furono i bersaglieri a cogliere il successo (17-6). “Queste sono sfide particolarmente importanti per il nostro

campionato – sottolinea coach Rowland Phillips -, è stimolante affrontare oggi il Rovigo, un avversario che sarà tosto per chiunque. Hanno

cambiato molto è vero, ma hanno migliorato il proprio livello di rugby, situazione che abbiamo già testato quest’estate in pre season. Proprio

nella partita del 31 agosto hanno giocato con grande confidenza e devo ammettere che si sono mostrati superiori in ogni fase del gioco. Per quello che

ci riguarda – continua il tecnico gallese – siamo cresciuti molto da quella partita e sabato potremo verificare i progressi fatti. Ci sono tutti

gli ingredienti per una grande giornata che auspico possa essere condivisa dal numero maggiore possibile di tifosi. Ci sarà bisogno del loro calore!

Purtroppo affrontiamo questa gara con qualche atleta fermo ai box, ma non dobbiamo certo cercare alibi, in quanto il nostro roster è competitivo e

sta trovando il giusto amalgama”.

RUGBY VIADANA: 15 Sintich; 14 Robertson, 13 G. Pavan, 12 Pizarro (cap), 11 Fenner; 10 Ke. Apperley, 9 Bronzini; 8 Padrò, 7 And. Denti, 6 Pascu; 5

Horn, 4 Van Jaarsveld; 3 Cagna, 2 Ant. Denti, 1Cenedese. A disp.: Bigi, Greco, Coletti, Du Plessis, Pelizzari, Travagli, Gennari, Sanchez.







