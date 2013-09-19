Loading...

[RUGBY VIADANA] I LEONI GIALLONERI A REGGIO PER LA PRIMA STAGIONALE

19/09/2013

VIADANA A REGGIO: IL PRIMO XV DELLA STAGIONE DEI LEONI GIALLONERI

Prende forma il primo Rugby Viadana della stagione 2013-14. L’esordio giallonero è fissato per sabato alle 16 alla “Canalina” di Reggio Emilia
con lo staff tecnico che ha già scelto il XV iniziale. “C’è voglia da parte di tutto l’ambiente di tornare alle partite ufficiali – commenta
coach Rowland Phillips – abbiamo entusiasmo e grandi stimoli per riprendere a correre, lottare e cercare di migliorare. Con Robertson indisponibile
perché impegnato con la nazionale Seven e qualche piccolo acciacco, abbiamo raggiunto un equilibrio di squadra dettato anche dai tre test che abbiamo
disputato e che ci hanno consegnato indicazioni importanti. La partita con Reggio non sarà certo semplice perché l’esordio in campionato porta
sempre in dote numerose insidie che dovremo saper valutare nel miglior modo possibile. Affrontiamo una formazione rinnovata che avrà l’intento di
fare bene davanti al proprio pubblico”. La sfida sarà arbitrata dal Sig. Iordanescu (FRR).

RUGBY VIADANA: 15 Sintich; 14 Fenner, 13 G. Pavan, 12 Pizarro (cap), 11 R. Pavan; 10 Ke. Apperley, 9 Bronzini; 8 Padrò, 7 And. Denti, 6 Pascu; 5
Horn, 4 Minari; 3 Coletti, 2 Ant. Denti, 1Cenedese. A disp.: Bigi, Greco, Cagna, Van Jaarsveld, Pelizzari, Kh Apperley, Sanchez, G. Amadasi


