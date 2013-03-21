RUGBY VIADANA, LA FORMAZIONE CHE AFFRONTERA' L'AQUILA
di Redazione
21/03/2013
Viadana, 20 marzo 2013 – Viadana e L’Aquila tornano ad incrociarsi nel quinto turno del girone di ritorno del campionato in una sfida diretta
dall’arbitro Sironi di Colleferro. Gli scontri diretti fino a questo momento sono appannaggio dei gialloneri che, nei ventuno confronti, hanno vinto
in tredici occasioni contro le otto neroverdi. Nella partita giocata nel girone di andata, allo Zaffanella di Viadana il 3 novembre scorso, i padroni
di casa si imposero con il risultato di 45 a 3.Lo staff tecnico ha scelto i 23 protagonisti della trasferta più lunga della stagione con alcuni cambi
rispetto alla finale del Trofeo Eccellenza. Il ruolo di estremo è assegnato a Robertson con Albano e Sintich a completare il triangolo allargato.
Collaudata è la coppia di centri con Pizarro e Gilberto Pavan ai blocchi di partenza. In mediana Bronzini si affianca ad Apperley mentre tra gli
avanti Padrò si riprende la maglia numero 8 in mezzo ai flanker Barbieri e Pelizzari. Seconda Linea di matrice sudafricana con il duo Fondse-Van
Jaarsveld schierati dietro ai piloni Cenedese e Gilding con capitan Santamaria al tallonaggio, mentre in panchina si rivede Riccardo Pavan a novanta
giorni dall’infortunio patito alla base dell’orbita dell’occhio destro nella sfida con Calvisano il 23 dicembre scorso. “Sarà un confronto
molto fisico – sottolinea il pilone giallonero Jack Gilding – abbiamo lavorato molto in settimana per consolidare il nostro assetto difensivo e
per perfezionare le strutture in attacco. La vera chiave del match sarà legata alla pressione che noi riusciremo ad imporre e come sapremo reagire
quando a premere saranno i nostri avversari. A Viadana sto apprezzando un gruppo solido che può togliersi molte soddisfazioni come abbiamo fatto
domenica”.
RUGBY VIADANA: Albano; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Sintich; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding,
Santamaria (cap), Cenedese.
A disp.:Gatti, Marchini, Cagna, Pascu, Santi, Cowan, Cipriani, R. Pavan
Domenica 24 marzo, presso lo stadio Zaffanella di Viadana, circa 700 atleti del mini rugby daranno vita alla 2° Edizione della Coppa LeoNero –
Trofeo Padania èpiù. La manifestazione ospiterà 12 società provenienti da più regioni del nord Italia; queste saranno suddivise in formazioni
U6-8-10-12 e giocheranno su 12 mini-campi realizzati per l’occasione. Il torneo avrà inizio alle ore 9.30 mentre le fasi finali, che si
disputeranno all’interno del terreno di gioco che vede impegnata la formazione giallonera prima in classifica nel campionato d’Eccellenza, si
svolgeranno a partire dalle ore 14.10 per concludersi alle 15.00. Saranno premiate le prime tre classificate di ogni categoria ed alla società con il
miglior piazzamento in tutte le categorie verrà assegnato il trofeo Padania èpiù. Ad accogliere i più piccoli non potrà mancare LeoNero la
simpatica mascotte del rugby Viadana, disponibile per giochi d’intrattenimento e foto ricordo durante la giornata. L’evento patrocinato dal comune
di Viadana è stato realizzato grazie a Padania, Erreà e la club house Vent & Acqua. La società Rugby Viadana, con l'aiuto di volontari e degli
atleti delle giovanili, ha curato l'organizzazione per ospitare nel modo migliore le circa 2000 persone attese, tra atleti, genitori e sostenitori
della palla ovale.
Redazione