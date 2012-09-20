Home RUGBY VIADANA, PHILLIPS SCEGLIE IL XV PER MOGLIANO

di Redazione 20/09/2012

RUGBY VIADANA, LA FORMAZIONE PER MOGLIANO Lo staff tecnico del Rugby Viadana ha scelto il XV per il debutto a Mogliano Veneto in programma sabato alle ore 16. Coach Rowland Phillips si affida per i primi ottanta minuti ad una formazione che è stata provata durante i tre test d’avvicinamento al campionato nazionale d’Eccellenza, con alcuni atleti d’esperienza e molti giovani. “E’ una partita di difficile lettura – sottolinea il d.g. Antonio Zanichelli - perché è la prima uscita ufficiale ed incontreremo una formazione che lo scorso anno ha tagliato un traguardo importante, quello dei play-off. Il nostro trend di crescita è stato certamente positivo, ma nelle sfide di campionato subentrano altre variabili che rendono imprevedibile il corso del match, soprattutto nelle battute iniziali della stagione. Rugby Viadana: Robertson; Albano, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese. A disp.: Denti Antonio, Bigoni, Cagna, Monfrino, Moreschi, Cipriani, Abou, Tizzi, Marchini, G. Amadasi.

