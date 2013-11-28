RUGBY VIADANA] VIADANA RICEVE FIAMME ORO
di Redazione
28/11/2013
VIADANA RICEVE FIAMME ORO
Ritorna l’Eccellenza allo Stadio Zaffanella di Viadana alle ore 15.00, il Rugby Viadana padrone di casa sfida le Fiamme Oro di coach Pasquale
Presutti, reduci dalla vittoria del 2 Novembre in casa contro il Petrarca Padova. L’incontro sarà diretto dal Sig. Rizzo di Ferrara coadiuvato dai
Giudici di Linea Rossi di Piacenza e Bertelli di Ferrara. Quarto Uomo Mezzetti di Parma.
Il Rugby Viadana schiera: 15 Robertson 14 Fenner 13 G.Pavan 12 Pizarro © 11 R.Pavan 10 Apperley Keanu 9 Travagli 8 Padrò 7 Du Plessis 6 Pascu 5 Horn
4 Van Jaarsveld 3 Coletti 2 Bigi 1 Cenedese. A disposizione: 16 Gatti 17 Cagna 18 Greco 19 Moreschi 20 Pelizzari 21 Apperley Khyam 22 Sanchez 23
Sintich
