Home Senza categoria RUGBY WORLD CUP 2011, DAMASCO E DE SANTIS NEL PANEL ARBITRALE

RUGBY WORLD CUP 2011, DAMASCO E DE SANTIS NEL PANEL ARBITRALE

di Redazione 08/04/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] RUGBY WORLD CUP 2011, DAMASCO E DE SANTIS NEL PANEL ARBITRALE POITE E PEARSON ARBITRI PER I DUE TEST ESTIVI CON GIAPPONE E SCOZIA A PEARSON ANCHE I DUE MATCH DELL’ITALIA “A” NELLA CHURCHILL CUP Dublino – Sono due i direttori di gara italiani inseriti dall’International Rugby Board nel pannello degli ufficiali di gara per la settima edizione della Rugby World Cup che prenderà il via il prossimo 10 settembre in Nuova Zelanda: il napoletano Carlo Damasco è stato inserito nella lista dei guardalinee iridati, mentre Giulio De Santis di Roma opererà come Television Match Officer. L’IRB ha inoltre annunciato le designazioni arbitrali per la finestra internazionale estiva, comprensiva dei due test-match che vedranno impegnata la Nazionale di Nick Mallett nel mese di agosto in preparazione ai Mondiali: il 13 agosto, per il Cariparma Test Match di Cesena contro il Giappone, è stato designato l’arbitro francese Romain Poite mentre per la sfida del 20 agosto ad Edinburgo contro la Scozia la direzione di gara è stata affidata all’inglese Dave Pearson, che dirigerà gli Azzurri per la settima volta in carriera. L’internazionale britannico dirigerà inoltre le due partite della prima fase di Churchill Cup a cui, in giugno, prenderà parte per la prima volta l’Italia “A” di Gianluca Guidi e Giampiero De Carli: la seconda rappresentativa azzurra affronterà il Canada a Northampton il 4 giugno e la Russia a Gloucester il 12 giugno. Le fasi finali della Churchill Cup, che vede impegnate anche England Saxons, Stati Uniti, Tonga e Russia si disputeranno a Worcester il 18 giugno.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp