RUGBY WORLD CUP 2011, IL PLANNING DELL'ITALIA PER LA FASE A GIRONI

di Redazione 14/04/2011

[gallery] PLANNING SQUADRA NAZIONALE – RUGBY WORLD CUP “NUOVA ZELANDA 2011” Roma – A seguito della riprogrammazione degli incontri della fase a gironi della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”, resasi necessaria successivamente al tragico terremoto che ha colpito la città di Christchurch lo scorso 22 febbraio, la Nazionale Italiana Rugby ha ufficializzato il proprio planning per la fase a gironi del Mondiale che prende il via il prossimo 9 settembre. I trenta giocatori convocati dal CT Nick Mallett per la rassegna iridata lasceranno Roma il 31 agosto per trasferirsi in Nuova Zelanda e raggiungere il 2 settembre la città di Nelson, nell’Isola Sud, eletta a quartier generale degli Azzurri. “Ringraziamo il Comitato Organizzatore della Rugby World Cup e tutte le istituzioni coinvolte che, dopo la tragedia che ha colpito Christchurch, si sono attivate tempestivamente per proporci soluzioni alternative legate alla prima settimana della fase a gironi. Abbiamo un programma funzionale, che ci permetterà di preparare al meglio le quattro partite che ci aspettano nella prima fase dei Mondiali, e siamo sicuri che a Nelson troveremo le condizioni ideali per lavorare nelle migliori condizioni possibili” ha detto il Manager della Squadra Nazionale Luigi Troiani. Di seguito il programma completo della Nazionale Italiana Rugby durante la fase a gironi dei Mondiali. In caso di passaggio del turno, il programma della settimana di preparazione ai quarti di finale verrà reso noto successivamente. 31 agosto Partenza da Roma per la Nuova Zelanda via Dubai – volo EK098/EK418 2 settembre Arrivo a Nelson 2-8 settembre Allenamenti a Nelson 8 settembre Trasferimento ad Auckland 11 settembre Australia v Italia – North Harbour Stadium, Auckland – Pool C, I giornata 12 settembre Trasferimento a Nelson 12-19 settembre Allenamenti a Nelson 20 settembre Italia v Russia – Trafalgar Park, Nelson – Pool C, II giornata 21-26 settembre Allenamenti a Nelson 27 settembre Italia v Stati Uniti – Trafalgar Park, Nelson – Pool C, III giornata 28 settembre Trasferimento a Dunedin 2 ottobre Irlanda v Italia – Dunedin, Carisbrook Stadium – Pool C, IV giornata

