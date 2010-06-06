Home Federazione Italiana Rugby Ruggers Tarvisium super l'Academy Rugby Noceto

di Redazione 06/06/2010

Il Ruggers Tarvisium si aggiudica la Coppa “Mario Lodigiani” per la categoria Under 18 battendo il Rugby Academy Noceto con il punteggio di 9-8. Grande equilibrio per tutto il primo tempo e partenza a razzo del Tarvisium che capitalizza la mole di gioco con due calci di punizione di Pizzinato (6-0). L’Academy Noceto non ci sta e si riversa a più riprese nella metà campo trevigiana. Il grande lavoro degli emiliani frutta un calcio di punizione ed una meta di Ferretti che portano il parziale a metà gara sull' 8 a 6 per Noceto. In avvio di ripresa due grandi occasioni per Tarvisium che non concretizza e si ferma ad un passo dalla meta. Al '8 è ancora Pizzinato che porta in vantaggio i veneti trasformando un altro calcio di punizione angolato. Al 14' st. il Tarvisium sciupa una clamorosa opportunità di segnare con un banale in avanti in superiorità numerica. La partita rimane apertissima nessuna delle due compagini riesce a prendere il sopravvento. Nel finale di gara Noceto appare un pò stanco e subisce l'iniziativa di Tarvisium che gestisce la partita fino al fischio finale. Vince con merito il Ruggers Tarvisium grazie ad un pregevole secondo tempo. Firenze, Impianto Sportivo Padovani, domenica 6 giugno 2010 - Finale Coppa Mario Lodigiani Under 18 RUGGERS TARVISIUM - RUGBY ACADEMY NOCETO 09-08 (06-08) RUGGERS TARVISIUM: Esposito, Pantaleoni, Zorzi, Lucchetta, Offor, Pizzinato, Francescato, Favaro, Furlan, Conte, De Adamo, Amadio, Cappelletto, Bonato, Papa. A disposizione: Tonellato, Piovesan, Gatto, Bettiol, Menuzzo, Catarin, Tocanne. All.: Bonato Rinaldo RUGBY ACADEMY NOCETO: Gennari, Gabelli (24' s.t. Taciti), Ferretti, Tannoia, Trotta, Farolini, Violi, Giovanelli, Sciacca (9' s.t. Sandretto), Rimpelli, Bongiorni, Grassotti, Telò, Baronio, Silvestri. A disposizione: Bortolini, Ngom, Berghenti, Taciti, Sandretto, Singh, Kumar. All.: Bonardi Marcatori: p.t. 3' cp Pizzinato (3-0); 12' cp Pizzinato (6-0); 21' Gennari (6-3); 26' meta Ferretti (6-8). II° Tempo: s.t. 8' c.p. Pizzinato (9-8). Arbitro: Belvedere (Roma) Note: 33' p.t. c. giallo Giovanelli; Spettatori 1500 circa

