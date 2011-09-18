Loading...

RUSSIA, SCELTO IL XV PER IL MATCH DI MARTEDI' A NELSON

18/09/2011

[gallery] RUSSIA, SCELTO IL XV PER IL MATCH DI MARTEDI' A NELSON Nelson (Nuova Zelanda) – Nikolay Nerush, CT della Russia, ha annunciato questa sera la formazione che affronterà l’Italia martedì sera al Trafalgar Park di Nelson (ore 19.30 locali, 9.30 in Italia, diretta Sky Sport 2HD) nella seconda giornata della Pool C della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”: 15 Igor Klyuchnikov?? 14 Vasily Artemyev 13 Andrey Kuzin? 12 Alexey Makovetskiy 11 Vladimir Ostroushko 10 Konstantin Rachkov? 9 Alexander Shakirov 8 Victor Gresev 7 Andrey Garbuzov 6 Vyacheslav Grachev 5 Adam Byrnes? 4 Alexander Voytov 3 Ivan Prishchepenko 2 Vladislav Korshunov - capitano? ? 1 Vladimir Botvinnikov??? ? ? ?? ?? a disposizione 16 Valery Tsnobiladze? 17 Alexander Khrokin? 18 Denis Antonov? 19 Artem Fatakhov? 20 Alexander Yanyushkin? 21 Mikhail Sidorov? 22 Yury Kushnarev
