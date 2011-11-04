Home Senza categoria SABATO 12 ARRIVA IL BAYONNE

di Redazione 04/11/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 31 del 04.11.2011 ATTESA A ROVIGO PER L'INIZIO DELL'AMLIN CHALLENGE CUP: SABATO 12 ARRIVA IL BAYONNE La prossima settimana prende il via l'Amlin Challenge Cup ed il primo incontro sarà giocato in casa, al Battaglini, dove è attesa la squadra francese dell'Aviron Bayonnais. Nel Sud della Francia c'è una forte presenza del rugby del massimo campionato (il 50%, 7 su 14, Tolosa, Castres, Agen, Perpignan, Montpellier, Biarritz e Bayonne, sono dislocate nel meridione). Il Bayonne è espressione di una realtà rugbistica di grande tradizione e si radica nell'area della Francia basca, Dipartimento dei Pirenei Atlantici nella Regione Aquitania, dove condivide con Biarritz una grande rivalità data, anche, dalla vicinanza (le due città arrivano quasi a confondersi in un unicum urbano). Sabato 5 novembre era previsto il derby tra Biarritz e Bayonne, ma il timore di un'epidemia di parotite che potrebbe aver interessato i giocatori del Biarritz ha consigliato il rinvio del 100° derby basco. Dopo una partenza in campionato inferiore alle aspettative, il Bayonne vorrà approfittare della trasferta a Rovigo per migliorare la qualità del suo gioco favorendo l'inserimento dei tanti reduci dal mondiale che da poco si sono aggregati al gruppo. La squadra è stata costruita per raggiungere grandi obbiettivi e basta scorrere l'elenco dei giocatori che Christian Gajan (campione d'Italia con il Benetton, da allenatore, e ora Direttore Sportivo del Bayonne) ha messo a disposizione di Thomas Lièvremont (fratello di Marc che ha portato la Francia ad un passo dal mondiale in Nuova Zelanda) per capire che a Bayonne non si scherza. Tra i tanti va segnalata la presenza di Michael Philipps, mediano di mischia del Galles all'ultimo mondiale, Josevata Taliga Rokocoko (All Blacks n. 1.032), 68 caps con gli All Blacks con i quali ha debuttato giovanissimo , Neemia Tialata (All Blacks n. 1.060), concittadino di Mahoney e Persico, 43 caps da pilone con la nazionale neozelandese , ha giocato il suo 100° incontro nella formazione degli Hurricanes contro i Chiefs in Super Rugby, Troy Vandem Flavell (All Blacks n. 990), seconda linea con 22 caps, Sione Lauaki (All Blacks n. 1.055) terza linea di 120 kg con origini tongane, 7 i test match con gli All Blacks, Mark Chisholm, seconda linea australiana già giocatore dei Brumbies in super 14, ha giocato 58 test con l'Australia, Cédric Heymans ala-estremo che ha partecipato con la Francia all'ultima coppa del mondo (58 i test match disputati con la nazionale del suo paese), Benjamin Boyet mediano di apertura con 6 caps con la nazionale francese. Per Rovigo sarà dura resistere agli attacchi francesi, ed il pubblico sa già cosa aspettarsi, ma l'incontro sarà per tutti un'occasione di festa, al di là del risultato, e vedere in campo giocatori con queste qualità è una occasione rara. Il Direttore Sportivo della Femi-Cz VEA Rugby Rovigo Delta, Alejandro Canale, ha contattato Christian Gajan per garantirgli la disponibilità di tutte le strutture del Battaglini. In un'intervista Gajan ha rilasciato la seguente dichiarazione: "la trasferta a Rovigo ci permetterà di vedere all'opera quei giocatori che non hanno ancora avuto modo di essere provati. Saremo estremamente esigenti sul risultato, si vuole fare qualcosa di buono. Bisognerà iniziare bene, conosco l'Italia e Rovigo, per diverse ragioni non sarà facile". Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

