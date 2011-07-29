SABATO 13.08 A CESENA C'E' IL GIAPPONE
di Redazione
29/07/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] NAZIONALE, DOMENICA RIPARTE IL RADUNO PRE-MONDIALE A VILLABASSA Roma – Domenica sera, ad un mese esatto dalla partenza per la Nuova Zelanda, la Nazionale Italiana Rugby tornerà a radunarsi a Villabassa, in Alta Pusteria, per la quarta settimana di preparazione alla Rugby World Cup. Per la prima volta dall’inizio del raduno estivo saranno a disposizione del Commissario Tecnico Nick Mallett i soli trenta Azzurri convocati per prendere parte ai Mondiali di settembre, e che nelle prossime settimane scenderanno in campo al “Manuzzi” di Cesena contro il Giappone (sabato 13 agosto, ore 20.45, diretta La7/Sky Sport 2HD) ed al Murrayfield Stadium di Edinburgo contro la Scozia (sabato 20 agosto, ore 18.00, diretta La7/Sky Sport 2HD) in due test match di avvicinamento alla rassegna iridata. Da lunedì, intanto, gli Azzurri lavoreranno tra campo e palestra a Villabassa, dove resteranno – con un solo giorno di pausa, sabato 6 – sino a giovedì 11 agosto quando, dopo l’annuncio del XV titolare per il Cariparma Test Match con il Giappone, la Nazionale si trasferirà a Cesena. Questi i trenta giocatori convocati per i due test-match estivi e per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” che si raduneranno domenica sera a Villabassa: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) – RWC03/07 Seconde linee Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 14 caps) Mauro BERGAMASCO (84 caps) – RWC 99/03/07 Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) – capitano Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (36 caps) – RWC 07 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 6 caps)* Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
