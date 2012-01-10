Home Senza categoria SABATO A ROVIGO LA PRESTIGIOSA SQUADRA DEI LONDON WASPS

SABATO A ROVIGO LA PRESTIGIOSA SQUADRA DEI LONDON WASPS

di Redazione 10/01/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 65 del 10.01.2012 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: SABATO A ROVIGO LA PRESTIGIOSA SQUADRA DEI LONDON WASPS Intenso fine settimana per il rugby a Rovigo. Attorno all'incontro con la prestigiosa squadra dei London Wasps si svolgeranno diverse altre iniziative. Venerdì sera l'Under 23 si recherà a Monselice per un incontro amichevole. Sabato mattina, con inizio alle 10 e 30, è in programma l'incontro di aggiornamento organizzato dalla Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta che ha invitato tutte le società limitrofe a partecipare, con i loro tecnici del settore "Propaganda" per dare continuità alla collaborazione finalizzata alla crescita del rugby ed all'esaltazione dei suoi valori educativi. L'incontro si terrà nella sala Consiglio dello stadio Mario Battaglini e vedrà in veste di relatore Simonluca Pistore dell'Accademia F.I.R. di Mogliano con il tema Esigenza affettiva nella pratica del rugby - Caratteristiche dell'approccio al contatto attraverso il gioco. I partecipanti saranno ospiti della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta in una giornata che si concluderà con l'incontro di Amlin Challenge Cup (ultimo casalingo) che vedrà come avversario dei rossoblu il prestigioso club dei London Wasps a partire dalle ore 15,00. Nei quindici minuti di intervallo previsti dall'ERC per le coppe europee avrà luogo un incontro dimostrativo fra le Under 10 della Monti Rugby e del Badia Rugby. Domenica, infine, alle ore 11,00 impegno casalingo per l'Under 20 "Uno" contro il Mirano e, alla stessa ora, trasferte a Bassano per l'Under 20 "Due" e a San Michele al Tagliamento per l'Under 16 "Elite" che affronterà l'Udine. Fino a sabato mattina è possibile acquistare in prevendita i biglietti per l'incontro di Amlin Challenge Cup sia presso la Segreteria della Societa (10.00 - 13.00 e 15.30 - 19.30) che presso il negozio Engage di Via Miani in orario di apertura dello stesso. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

