VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 36 del 15.10.2012

SABATO A WORCESTER SECONDO TEST DI COPPA

Sabato prossimo, alle 15,00 locali, la Vea Femi-CZ scende in campo al Sixways Stadium di Worcester contro i Warriors.

I nostri avversari nel primo turno hanno avuto ragione del Bizkaia Gernika vincendo in trasferta segnando 13 mete.

Per Rovigo una partita molto impegnativa da affrontare con la solita determinazione.

Allincontro parteciperanno solo i giocatori in piena forma fisica.

Intanto dopo il consueto controllo del lunedì sera si riscontra la seguente situazione sul fronte infortuni.

Andrea De Marchi, sostituito al 36 del primo tempo per una distorsione alla caviglia, viene sottoposto a terapia e giovedì sarà rivisto dal medico; improbabile un suo utilizzo nel fine settimana.

Per gli altri non si riscontrano infortuni particolari.

Nella settimana scorsa si sono sottoposti ad intervento chirurgico sia Edoardo Lubian che Rayno Gerber che ora sono attesi da un periodo di recupero.

Continuano il loro percorso i giocatori già infortunati nelle settimane precedenti.

Da registrare in particolare che Tommaso Reato e Joe Van Niekerk hanno intensificato il lavoro, Sebastiano Folla da lunedì riprende, gradualmente, lattività atletica e Elvis Sevealii prosegue la riabilitazione e dovrebbe ricominciare a correre ai primi di novembre, va molto bene invece il recupero di Mattia Merlo che dalla prossima settimana si aggregherà alla squadra.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi