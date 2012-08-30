SABATO ALLENAMENTO GUIDATO CON I CROCIATI
30/08/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Comunicato stampa n. 16 del 29.08.2012
Conclusasi felicemente la vicenda Montauriol con il giocatore italo-francese che ha confermato la sua presenza in rossoblu per dimostrare l'attaccamento che lo lega alla squadra rodigina, la compagine al completo continua il percorso di avvicinamento alla stagione agonistica.
Sabato, 1° settembre, alle 19 e 30, la Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta incontra al Battaglini, in un allenamento guidato che vedrà le due squadre affrontarsi in due fasi di attacco-difesa di venti minuti ed in un successivo scampolo di partita della stessa durata, la squadra Banca Monte Parma Crociati Rugby che poi, il 22 settembre, ospiterà il Rovigo nella gara desordio del campionato di Eccellenza.
Lallenamento è aperto al pubblico e non è previsto biglietto dingresso. Nelloccasione, la Segreteria della Vea Femi-CZ sarà a disposizione dalle 17,00 alle 20,00 per quanti vorranno sottoscrivere gli abbonamenti alla prossima stagione agonistica.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione