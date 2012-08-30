VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 16 del 29.08.2012

SABATO ALLENAMENTO GUIDATO CON I CROCIATI

Conclusasi felicemente la vicenda Montauriol con il giocatore italo-francese che ha confermato la sua presenza in rossoblu per dimostrare l'attaccamento che lo lega alla squadra rodigina, la compagine al completo continua il percorso di avvicinamento alla stagione agonistica.

Sabato, 1° settembre, alle 19 e 30, la Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta incontra al Battaglini, in un allenamento guidato che vedrà le due squadre affrontarsi in due fasi di attacco-difesa di venti minuti ed in un successivo scampolo di partita della stessa durata, la squadra Banca Monte Parma Crociati Rugby che poi, il 22 settembre, ospiterà il Rovigo nella gara desordio del campionato di Eccellenza.

Lallenamento è aperto al pubblico e non è previsto biglietto dingresso. Nelloccasione, la Segreteria della Vea Femi-CZ sarà a disposizione dalle 17,00 alle 20,00 per quanti vorranno sottoscrivere gli abbonamenti alla prossima stagione agonistica.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi