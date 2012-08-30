Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SABATO ALLENAMENTO GUIDATO CON I CROCIATI

Redazione Avatar

di Redazione

30/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 16 del 29.08.2012
 
SABATO ALLENAMENTO GUIDATO CON I CROCIATI
 
Conclusasi felicemente la vicenda Montauriol con il giocatore italo-francese che ha confermato la sua presenza in rossoblu per dimostrare l'attaccamento che lo lega alla squadra rodigina, la compagine al completo continua il percorso di avvicinamento alla stagione agonistica.
Sabato, 1° settembre, alle 19 e 30, la Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta incontra al Battaglini, in un allenamento guidato che vedrà le due squadre affrontarsi in due fasi di attacco-difesa di venti minuti ed in un successivo scampolo di partita della stessa durata, la squadra Banca Monte Parma Crociati Rugby che poi, il 22 settembre, ospiterà il Rovigo nella gara desordio del campionato di Eccellenza.
Lallenamento è aperto al pubblico e non è previsto biglietto dingresso. Nelloccasione, la Segreteria della Vea Femi-CZ sarà a disposizione dalle 17,00 alle 20,00 per quanti vorranno sottoscrivere gli abbonamenti alla prossima stagione agonistica.
 
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

SI GIOCA LA DOMENICA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019