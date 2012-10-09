SABATO ARRIVA IL PERPIGNAN
09/10/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Comunicato stampa n. 33 del 08.10.2012
In vista del prossimo impegno con i campioni del Perpignan si riscontra la seguente situazione sul fronte infortuni.
Alcune contusioni non determinanti rispetto alla disponibilità per questo fine settimana. Solo Ceglie sarà sottoposto a indagine radiologica per verificare un infortunio alla mano sinistra.
Continuano il loro percorso di recupero i giocatori già infortunati nelle settimane precedenti. Tra tutti latleta che ha registrato il miglior recupero è Mattia Merlo che presto potrebbe essere a disposizione in anticipo sui tempi previsti.
Per Tommaso Reato, Joe Van Niekerk e Sebastiano Folla il rientro non è immediato.
Per Matteo Maran lutilizzo dipenderà solo dalle scelte del tecnico domenica ha giocato con lUnder 23).
Elvis Seveali è stato sottoposto venerdì scorso al previsto intervento chirurgico ed ha già iniziato la riabilitazione.
È previsto per mercoledì lintervento a Edoardo Lubian che poi è atteso ad un lungo periodo di riabilitazione.
Per Rayno Gerber è imminente una visita specialistica dal dott. Volpe ad Abano ed è molto probabile lintervento chirurgico forse già in settimana. Dopo lintervento latleta è atteso da diversi percorsi riabilitativi che potranno riportarlo in campo per la prossima primavera.
Redazione